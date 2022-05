Selección de Uruguay: ausencias destacadas en la lista de Diego Alonso para amistosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La tan esperada lista de reservados por Diego Alonso para los tres amistosos que Uruguay afrontará en junio como preparación para la Copa del Mundo Catar 2022 se hizo pública. Son 35 los nombres que figuran en ella incluidos los futbolistas del medio local, que en realidad son dos: Sergio Rochet y Brian Ocampo. Esta nómina es importante porque si bien no es definitiva para el Mundial, sí se transforma en una muestra de cuál es el grupo en el que piensa el entrenador. En definitiva: los que no están ahora, difícilmente estén en noviembre en la cita mundialista.

Entonces es bueno repasar algunos nombres importantes que no están y el que más impacta es el de Nahitan Nández. Integrante de la selección en la Copa del Mundo Rusia 2018 y con 26 años, la que todos aseguran es la ideal en la carrera de un futbolista, tenía futuro incluso de capitán celeste, pero últimamente no ha estado por temas extrafutbolísticos. Como ya informara Ovación, el mediocampista del Cagliari está en los planes de Diego Alonso, pero su situación judicial lo complica.



Su caso es quizás el que tiene más chance de entrar en la lista para Catar, porque si sus problemas con la justicia se solucionan es probable que retorne a la selección. Hasta el momento no ha sido tenido en cuenta por el Tornado en los cuatro partidos que dirigió.

Gastón Pereiro Mediocampista ofensivo Gastón Pereiro, compañero de Nández en Cagliari, es otro que parece haber quedado por el camino. Autor de un gol clave como fue el que logró ante Ecuador en la hora para el triunfo 1-0, tampoco ha tenido participación en el seleccionado celeste con Alonso. Ha tenido una temporada irregular, con goles importantes para su equipo (en posiciones de descenso) pero también con actuaciones flojas.

Joaquín Piquerez Lateral izquierdo Campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras el año pasado, no ha sido tenido en cuenta por Diego Alonso en sus convocatorias, pues el puesto lo tiene cubierto con Mathías Olivera y Matías Viña. Piquerez tiene siete presencias con la Celeste.

Giovanni González Lateral derecho El exfutbolista de River Plate y Peñarol, actualmente en Mallorca de España, no ha tenido cabida en los equipos de Alonso y se confirma la tendencia. Suma 5 presencias defendiendo a Uruguay.

Santiago Rodríguez Mediocampista ofensivo El ex-Nacional, hoy en New York City FC de la MLS estadounidense ha estado en reservas anteriores de Alonso, pero no ha tenido participación en los partidos de Uruguay. Con 22 años tiene mucho tiempo de ser celeste.

Alfonso Espino Lateral izquierdo El Pacha está jugando a gran nivel en el Cádiz español, por más que su equipo está involucrado en la lucha por no descender. Titular indiscutido y varias veces capitán del equipo, llamó la atención de Alonso, quien incluso lo incluyó en la anterior reserva. Sin embargo, no ha sido confirmado y sus expectativas de estar en Catar parecen comenzar a desvanecerse.

Brian Rodríguez Atacante Luego de Rusia 2018 fue una de las apariciones importantes que tuvo Uruguay de cara a la renovación. Tabárez lo incluyó e hizo buenos partidos, pero de a poco el propio extécnico celeste fue dándole menos minutos. El Tornado no lo tuvo nunca en cuenta por lo que es otro que parece que se quedará sin Mundial.