Mundial de Catar: fechas, horarios, lugares y rivales de Uruguay en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo Catar 2022 comenzará el lunes 21 de noviembre y finalizará el domingo 18 de diciembre, será la edición número XXII, se disputará por primera vez en Medio Oriente y por segunda vez en Asia luego que la organizara Japón y Corea en 2002. Para Uruguay significará la decimocuarta participación luego de haber estado en 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014 y 2018.

Los rivales de Uruguay en Catar

El sorteo realizado el 1° de abril en Doha arrojó como resultado que La Celeste integrará el Grupo H junto a Corea del Sur, Ghana y Portugal, selecciones ante las que ya tiene antecedentes en mundiales.



Frente a Corea fueron dos enfrentamientos y dos triunfos:

- 1-0 por el Grupo E de Italia 1990

- 2-1 por octavos de final de Sudáfrica 2010

Contra Ghana fue también victoria por penales (4-2) luego del empate 1-1 en los cuartos de final de Sudáfrica 2010.



A Portugal solo lo enfrentó una vez y fue triunfo 2-1 por los octavos de final de Rusia 2018.



Por lo tanto, los antecedentes son netamente favorables a Uruguay ante sus tres rivales, ya que ganó los 4 choques mundialistas, aunque para las estadísticas uno de ellos finalizó igualado.

Cuándo juega Uruguay

Los tres partidos de Uruguay por el Grupo H ya tienen día, hora y estadio establecidos:



- Jueves 24 de noviembre: ante Corea del Sur, desde la hora 10 de Uruguay, en el estadio Al Janoub, en la ciudad de Al Wakrah.



- Lunes 28 de noviembre: frente a Portugal, desde la hora 16 de Uruguay, en el Estadio Nacional de Lusail.



- Viernes 2 de diciembre: contra Ghana, desde la hora 12 de Uruguay, en el estadio Al Janoub, en la ciudad de Al Wakrah.

En caso de avanzar a los octavos de final, Uruguay jugará ante un rival del Grupo G, en el cual se encuentran Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Si gana su serie, La Celeste enfrentará al segundo y si es segundo jugará ante el vencedor del otro grupo.

Los amistosos previos de La Celeste

Uruguay ya tiene confirmados tres partidos de preparación para la Copa del Mundo y gestiona otros tantos:



- 2 de junio vs. México en Phoenix, Arizona (EE.UU)

- 5 de junio vs. Estados Unidos en Kansas City (EE.UU)

- 11 de junio vs. Jamaica en el Estadio Centenario

- Se está cerca de pactar dos juegos para setiembre: ante Catar y Arabia Saudita

- Hay conversaciones preliminares para disputar un partido en noviembre ante Israel en ese país