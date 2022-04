Nahitan Nández está pronto para jugar en Cagliari: ¿Qué pasará con la selección?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nahitan Nández está recuperado de su lesión “en el ligamento colateral medial”, como informó Cagliari a mediados de enero, y mañana podría volver a las canchas ante el Genoa por la fecha 34 de la Serie A que tiene a su equipo peleando por mantener la categoría, en el puesto 17°, superando por seis puntos a su rival de turno, que está en el último lugar de la tabla.

El volante de 26 años no juega desde el pasado 19 de enero en la derrota ante Sassuolo por Copa Italia. Su lesión, días después de haber sido denunciado por su expareja y madre de sus dos hijos, coincidió en el mismo momento que Diego Alonso hizo sus primeras convocatorias a la Celeste. Consultado en su momento por esta situación particular, muy amablemente, el entrenador prefirió no responder. “No está en la lista, es lo único que puedo decir”, afirmó entonces.



De ese modo, el fernandino no estuvo convocado en ninguno de los cuatro partidos que dirigió el Tornado: ante Paraguay, Venezuela, Perú y Chile.



Ahora bien, con el jugador ya recuperado físicamente, se plantea la siguiente interrogante: ¿volverá a la selección? ¿Cuánto lo afecta su situación jurídica?

LOS HECHOS. El pasado 31 de diciembre Nández fue denunciado por su expareja y madre de sus hijos por “violencia doméstica, psicológica y patrimonial”. Según pudo saber Ovación con fuentes judiciales, los hechos a los que se hacen referencia en la denuncia se habrían dado en el exterior del país, más concretamente en Argentina e Italia. En ese momento la Fiscalía de 4° turno de Maldonado dispuso la detención del volante, pero cuando los Policías lo fueron a buscar a su vivienda, entraron en conocimiento de que ya había salido del país.

Al día siguiente, en un comunicado, el jugador manifestó: “Los hechos denunciados son falsos y han sido difundidos en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados”.



Desde entonces, Nández permaneció en Italia. No regresó al país y, por lo tanto, aún no declaró ante la Justicia. La orden de detención que tiene es solo a nivel a nacional.

LA CELESTE. Ovación confirmó con fuentes cercanas al entrenador que por características futbolísticas, Nahitan Nández está en los planes del Tornado Alonso. Principalmente porque le puede aportar al equipo distintas herramientas a las que tiene con Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Matías Vecino, por ejemplo. También es un jugador polifuncional; de hecho, todavía con Óscar Tabárez como entrenador, fue la principal figura de la Celeste en la Copa América de Brasil 2021, pero jugando como lateral por derecha.

Nández destacado en la Copa América 2021 como lateral FOTO: Nicolás Pereyra.

“Deportivamente sí le interesa”, comentó una fuente. “Tiene características de juego diferentes a la del resto de los volantes”, agregó.



De todos modos, esto no quiere decir que por el simple hecho de llenar el ojo del entrenador vuelva a la selección. Es un tema donde se está siguiendo la evolución judicial además de su retorno a la actividad.



En las charlas que tendrá Alonso con distintos futbolistas en estos días, Nández estará incluido.



Desde afuera, durante estos meses, el mediocampista siempre se mostró atento a todo lo que ocurrió con la selección uruguaya y transmitió su apoyo en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales.

LA JUSTICIA. Ovación intentó contactarse con el abogado del futbolista, así como con su representante, no obteniendo respuestas sobre qué pasos está previsto que realice el jugador y cómo está la situación a nivel judicial.



Lo que está claro es que el jugador vuelve a estar en la órbita de la selección uruguaya.