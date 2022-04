El mercado de pases de la Celeste: los que cambiarían de equipo previo al Mundial de Catar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho de que en esta ocasión el Mundial se organice a fin de año hará que los futbolistas lleguen a esta instancia a mitad de temporada. Es decir que en julio, en el mercado de pases más fuerte porque es cuando los equipos hacen las mayores inversiones para los inicios de cada competencia, muchos tendrán que definir su futuro.

En ese sentido, Uruguay tiene al menos nueve jugadores de los 24 que utilizó Diego Alonso en sus primeros cuatro partidos como entrenador de la selección uruguaya en la puerta de salida. Algunos porque finalizan contrato y cambiarán de aire, otros porque buscarán más continuidad y otros simplemente porque darán un salto en lo económico y lo deportivo.

Lo cierto es que gran parte del grueso de estos futbolistas llegará a Catar defendiendo a otra camiseta. Como informó Ovación la semana pasada, si el Mundial se jugara la semana que viene, hay 20 futbolistas que parecen tener número puesto en la nómina del Tornado. Y allí están estos nueve que ya desde comienzos de junio comenzarán a ser protagonistas en el mercado: Sergio Rochet, Mathías Olivera, Martín Cáceres, Matías Vecino, Facundo Pellistri, Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez, Edinson Cavani y Luis Suárez.



Por nombrar algunos casos... Olivera tiene abrochada su llegada al Napoli y Núñez es la gran obsesión de varios grandes de Europa como el mismo Barcelona. Pellistri regresará al United, pero deberá definir dónde jugará. Si bien el DT ya demostró que no es indispensable tener continuidad para estar en la selección, el extremo necesita minutos. Luego están los casos de Cáceres, Vecino, Cavani y Suárez. Todos pasarán a ser jugadores libres. Los últimos tres ya saben que no continuarán en Inter de Milán, Atlético de Madrid y Manchester United respectivamente.



Sergio Rochet: ¿su titularidad cambiará las cosas?

- Posición: arquero.



. Edad: 29 años.



- Club: Nacional.



- Vínculo: tiene contrato con el tricolor hasta fines de 2023, pero su salida podría concretarse en el próximo período de pases.



A principios de año, el arquero manifestó que quería quedarse al menos “seis meses” en Nacional pese a tener ofertas del exterior. Eso sí, en ese momento Rochet ni siquiera había debutado en la selección. Hoy es el arquero titular y la continuidad será clave para manterse bajo los tres palos en el Mundial. Por eso, en caso de aceptar una oferta del exterior, este aspecto estará en juego.

Mathías Olivera: se irá al Napoli en importante suma

- Posición: lateral.



- Edad: 24 años.



- Club: Getafe.



- Vínculo: faltan detalles formales, pero pasará en el próximo período al Napoli por las próximas cuatro temporadas.



Uno de los aciertos de Alonso. Le dio solvencia al equipo en la zona defensiva y le aportó también proyección en el ataque. En las próximas horas cerrará su llegada al Napoli en una cifra cercana a los 15 millones de euros, confirmó Ovación con fuentes de su entorno. Será la segunda transferencia más alta para un defensor uruguayo tras la partida de Cáceres de Villarreal al Barcelona por 16,5 millones en 2008.

Martín Cáceres: quedará libre a mitad de año

- Posición: defensa.



- Edad: 35 años.



- Club: Levante.



- Vínculo: arregló solo por cinco meses. El próximo 30 de junio quedará libre. Deberá renovar o salir nuevamente a buscar equipo.



El polifuncional defensa volverá a quedar libre a mitad de año tras el breve contrato que firmó con el Levante el pasado 30 de enero. Su continuidad en el equipo puede estar atada a la permanencia o no del Levante en Primera División. Hoy está en zona de descenso, en una situación muy comprometida y parece difícil que se salve. Necesita continuidad para ganarse su lugar en la lista final del Tornado.



Matías Vecino: no seguirá en el Inter de Milán

- Posición: volante.



- Edad: 30 años.



- Club: Inter de Milán.



- Vínculo: quedará libre a mitad de año y se irá del club luego de cinco temporadas. El objetivo es seguir en el Viejo Continente.



Todavía no hay novedades por el futuro de Vecino, pero Ovación sí confirmó con fuentes de su entorno que no seguirá en el Inter. El jugador perdió su lugar en el equipo y quiere volver a tener ritmo de competencia. Las dos partes entienden que ya es un ciclo cumplido. Sus representantes trabajan en distintas alternativas. Por ahora, solo sondeos. La idea es seguir en Europa. Más sobre junio existirán novedades.

Facundo Pellistri: a ver qué pasa con el nuevo DT

- Posición: extremo.



- Edad: 20 años.



- Equipo: Alavés.



- Vínculo: terminará su préstamo con el equipo español a mitad de año y, por contrato, debe regresar al Manchester United.



A falta de ocho fechas para el cierre de LaLiga, Alavés cambió de entrenador y con ello se renueva la ilusión para un Pellistri que no era tenido en cuenta pese a los buenos rendimientos que mostró de la mano del Tornado en la selección uruguaya. Su equipo sigue en zona de descenso. Por contrato debe volver al United en julio, pero el objetivo es conseguir continuidad. Habrá que ver si con el nuevo DT se afirma en el primer equipo.

Nico De la Cruz: River y Liverpool quieren hacer caja

- Posición: enlace.



- Edad: 24 años.



- Equipo: River Plate.



- Vínculo: a fin de año finalizará su contrato con el Millonario. Tanto el equipo argentino como Liverpool esperan por una transferencia.



Una trombosis venosa el año pasado lo sacó de las canchas y también le quitó visibilidad en el mercado de pases. Esta temporada ya recuperó su nivel e incluso volvió a la selección. River y Liverpool, que tiene el 70% de la ficha, esperan hacer caja con el talentoso mediopunta antes de que quede en libertad de acción a fin de año. El próximo período de pases será clave para conocer a dónde llevará sus gambetas.



Darwin Núñez: el jugador de moda en Europa

- Posición: delantero.



- Edad: 22 años.



- Equipo: Benfica.



- Vínculo: tiene contrato con el conjunto portugués hasta mediados de 2025, pero sus goles son codiciados.



Es el jugador más caro del fútbol portugués. Tiene una cláusula de 150 millones de euros. En España lo vinculan desde hace tiempo con el Barcelona. Viene de cambiar representante. Se alejó de Edgardo Lasalvia y ahora pasó a trabajar con Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo y João Félix). Sus buenos números en la temporada (28 goles en 33 partidos) lo convierten en el jugador de moda.

Suárez y Cavani: dos casos diferentes al resto

- Posición: delanteros.



- Edades: 35 los dos.



- Equipos: Atlético de Madrid y Manchester United.



- Vínculos: ambos terminarán sus contratos a mitad de año y no continuarán en estos clubes.



Ovación confirmó tanto por el lado de Suárez como por el de Cavani que no continuarán ni en el Atlético ni en el United respectivamente. ¿A dónde irán? Es un caso más complejo que el resto. Ambos quieren seguir en una liga de primer nivel y en un equipo competitivo para llegar de la mejor manera al Mundial. Suárez tiene la MLS como un plan B y no considera volver a Sudamérica. Cavani priorizará continuar jugando en Europa.