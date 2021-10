Selección: preocupante jornada para Uruguay, con mayoría de reservados sin tener acción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si fue buena la jornada del martes para la selección uruguaya con el gol y los minutos como titular de Manuel Ugarte en Portugal y el tanto por la noche de Brian Rodríguez en Estados Unidos, no lo fue para nada la de este miércoles, pues gran parte de los reservados por Oscar Tabárez para la próxima doble fecha de Eliminatorias no tuvieron acción.

Los equipos de 11 de los 32 reservados celestes para enfrentar a Argentina y Bolivia en noviembre tuvieron acción este miércoles y solo tres de estos futbolistas fueron de la partida. El resto, en casi todos los casos por cuestiones físicas, estuvo ausente.



Ronald Araujo sigue en proceso de recuperación de la lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha sufrida en el partido de Uruguay ante Argentina, por lo cual no fue convocado en la derrota 1-0 de Barcelona en campo de Rayo Vallecano.

Maximiliano Gómez tampoco estuvo a la orden en la dura derrota 4-1 sufrida por Valencia en campo del Betis. Una sobrecarga muscular le impidió ser tenido en cuenta.



Federico Valverde no pudo participar del empate 0-0 de Real Madrid ante Osasuna por haber sufrido un esguince de rodilla en el clásico ante Barcelona el fin de semana.

Cagliari volvió a perder, esta vez 2-1 en casa con Roma, y el único uruguayo que vio acción en el conjunto de Cedeña fue uno que no está reservado: Christian Oliva. Los cuatro que sí integran la lista de Tabárez no tuvieron minutos. Gastón Pereiro estuvo en el banco pero no ingresó, en tanto Diego Godín, Martín Cáceres y Nahitan Nández no fueron siquiera convocados por estar con sendas dolencias.



El que sí estuvo en el equipo rival, la Roma, fue Matías Viña, quien actuó de titular y se fue reemplazado a los 57 minutos. En principio lo hizo por decisión técnica, pues no se conoce que haya sido por molestia alguna.

Otro que estuvo como relevo sin ingresar fue Rodrigo Bentancur, quien vio desde el banco de suplentes la sorpresiva derrota 1-2 de Juventus a manos de Sassuolo.



Finalmente están los que sí jugaron. Matías Vecino disputó los últimos 18 minutos en la victoria 2-0 de Inter de Milán en casa de Empoli, mientras que Lucas Torreira estuvo los 90' en la derrota 1-0 de Fiorentina con Lazio.

Lo dicho entonces: a falta de 16 días para que Uruguay reciba a Argentina en el Centenario, ocho de los futbolistas reservados que actúan en las principales ligas no tuvieron minutos. Preocupante. Este jueves es el turno de Mathías Suárez en Getafe y José María Giménez y Luis Suárez en Atlético de Madrid. Habrá que ver cómo les va.