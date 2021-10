Conmebol le dio a Uruguay la organización del Sudamericano Sub 17 de fútbol femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro años después de la organización del Mundial Sub 17 de fútbol femenino en Uruguay, Conmebol vuelve a confiar en nuestro país para realizar en este caso el Sudamericano de la categoría.

El torneo, que se va a llevar a cabo entre el 1° y el 19 de marzo de 2022, contará con la presencia de las 10 selecciones sudamericanas con el agregado de que otorgará tres plazas para la Copa del Mundo.

El Mundial también será el año próximo y se disputará en India entre el 11 y el 20 de octubre donde España, campeón en nuestro país, buscará repetir la gesta.



Para Uruguay será el tercer torneo realizado en nuestro país a nivel femenino teniendo en cuenta que organizó el Sudamericano Sub 20 en 2014 y la mencionada Copa del Mundo Sub 17 en 2018.



A su vez, en esta jornada la Conmebol también anunció que el Sudamericano Sub 20 se disputará del 6 al 24 de abril en Chile otorgando dos cupos rumbo al Mundial de la categoría en Costa Rica del 10 al 28 de agosto.