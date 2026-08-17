Segunda División Profesional: Plaza dio vuelta un partidazo en Capurro y quiere volver a Primera División

Se disputó parcialmente una nueva fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, una jornada que dejó como gran ganador a Plaza Colonia, que goleó 4 a 1 a Fénix en el Parque Capurro y continúa afirmándose en lo más alto de la tabla. Mientras sus perseguidores dejaron puntos importantes por el camino, Atenas fue el único que aprovechó la oportunidad al vencer 2 a 1 a Uruguay Montevideo y se ubicó segundo, en zona de ascenso directo.

La etapa había comenzado el viernes con el empate 1 a 1 entre Cerrito y Oriental. Luciano Batista adelantó al auriverde, pero cuando parecía que los tres puntos quedaban en Maracaná, apareció Matías Rigoleto sobre el final para rescatar un empate que le dio oxígeno al conjunto dirigido por Darío Flores, que llegaba golpeado luego de dos derrotas consecutivas.

El sábado, River Plate confirmó su recuperación con una contundente victoria 3 a 0 sobre Miramar Misiones. Luego de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones de peligro, el complemento cambió completamente. A los cuatro minutos apareció Cristian “Bicho” Techera para abrir el marcador y encaminar el triunfo darsenero. Santiago Romero, con un espectacular remate desde más de 30 metros, marcó el segundo, mientras que Inti López, de penal en el minuto final, puso cifras definitivas. Miramar sigue último y en zona de descenso, viviendo una campaña muy por debajo de lo que históricamente representa el conjunto cebrita.

Atenas, mientras tanto, consiguió un triunfo de enorme valor como visitante frente a Uruguay Montevideo. Facundo Vigo y Facundo Milán anotaron para los carolinos, mientras Lucas Rodríguez descontó sobre el final. El 2 a 1 dejó al azulgrana segundo y soñando seriamente con regresar a Primera División. Diferente es la realidad de Uruguay Montevideo, que continúa comprometido en la zona baja y mirando con preocupación la permanencia.

Facundo Vigo, jugador de Atenas, enfrentando a Uruguay Montevideo en Segunda División. Foto: AUF

Huracán también volvió a sonreír. En el debut de Vladimir Torres como entrenador derrotó 3 a 2 a Paysandú, recuperando parte de aquella imagen que había mostrado al comienzo de la temporada bajo la conducción de Martín Siri. David Juárez, Franco Mederos y Sergio Cortelezzi marcaron para Huracán, mientras Gabriel López convirtió los dos tantos sanduceros.

Una de las grandes sorpresas se produjo en el Complejo Rentistas. Tacuarembó ganó 1 a 0 con Federico Pintado como figura excluyente. El arquero rojiblanco incluso le contuvo un penal a Carlos “Pato” Sánchez durante el primer tiempo y sostuvo a su equipo hasta que apareció Lucas López, con un cabezazo, para darle tres puntos de oro que viajaron hacia el norte.

Pero todas las miradas estaban puestas en Capurro. Fénix comenzó mejor y Fabricio Fernández puso el 1 a 0 a los 15 minutos. La ilusión albivioleta duró poco: seis minutos después Plaza encontró el empate y desde allí cambió definitivamente la historia. El Patablanca fue letal cada vez que encontró espacios. Hebert Vergara culminó una excelente combinación colectiva para colocar el 2 a 1 y, antes del descanso, Nicolás González inventó una espectacular chilena para establecer el tercero. En el complemento, Lucas Carrizo marcó el cuarto y terminó de sellar una goleada tan contundente como significativa.

Plaza Colonia ganó, goleó y aprovechó cada tropiezo ajeno. Pasan las fechas y las distancias comienzan a sentirse. El equipo coloniense no solamente mira a todos desde arriba: cada jornada que pasa parece dar un paso más hacia su gran objetivo. El Patablanca está cada vez más cerca de Primera División.

Al cierre de esta edición se disputaba en el Parque Palermo el encuentro entre Colón y La Luz, encargado de completar la jornada.

Los cruces de la próxima: fecha 15

El viernes en Colonia el líder Plaza abrirá la fecha como local ante Colón y Miramar Misiones recibirá a Rentistas. El sábado Cerrito será local de Uruguay Montevideo, Tacuarembó va a recibir a Fénix y Paysandú a River Plate. El domingo, el escolta Atenas de San Carlos va a ser anfitrión de Huracán FC y la fecha la cerrarán La Luz y Oriental de La Paz.