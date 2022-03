Nacional y Peñarol ya conocen sus rivales en la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tienen definidos los grupos luego de que en la sede de Conmebol se llevara a cabo el sorteo de ambas competencias.

Nacional y Peñarol, los equipos uruguayos que siguen en Copa Libertadores no tendrán tarea fácil ya que se medirán a dos equipos argentinos y a los dos grandes de Paraguay, respectivamente.

El tricolor integra el Grupo C que comparte con Vélez Sarsfield, RB Bragantino (último finalista de la Copa Libertadores) y también con Estudiantes de La Plata.

Por su parte, el aurinegro, que integra el Grupo G, se medirá con Cerro Porteño, Colón de Santa Fe y también con Olimpia. De esta manera, habrá clásico guaraní en el grupo del conjunto mirasol.

Para ambos equipos, la competencia comenzará dentro de dos semanas teniendo en cuenta que la primera fecha será entre el 5 y 7 de abril.

Copa Libertadores:

GRUPO A:



- Palmeiras (Brasil)

- Emelec (Ecuador)

- Deportivo Táchira (Venezuela)

- Independiente Petrolero (Bolivia)



GRUPO B:



- Athletico Paranaense (Brasil)

- Libertad (Paraguay)

- Caracas (Venezuela)

- The Strongest (Bolivia)



GRUPO C:



- Nacional

- Velez Sarsfield (Argentina)

- RB Bragantino (Brasil)

- Estudiantes de La Plata (Argentina)

​

GRUPO D:



- Atlético Mineiro (Brasil)

- Independiente del Valle (Ecuador)

- Deportes Tolima (Colombia)

- America Mineiro (Brasil)



GRUPO E:



- Boca Juniors (Argentina)

- Corinthians (Brasil)

- Deportivo Cali (Colombia)

- Always Ready (Bolivia)





GRUPO F:



- River Plate (Argentina)

- Colo Colo (Chile)

- Alianza Lima (Perú)

- Fortaleza (Brasil)



GRUPO G:



- Peñarol

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Colón (Argentina)

- Olimpia (Paraguay)​



GRUPO H:



- Flamengo (Brasil)

- Universidad Católica (Chile)

- Sporting Cristal (Perú)

- Talleres (Argentina)

A su vez, también se conocieron los rivales de Wanderers y River Plate que en este caso participarán de la Copa Sudamericana. Tanto bohemios como darseneros contarán en su grupo con rivales argentinos.

El equipo de Daniel Carreño, que ocupa el Grupo A, se medirá con Lanús de Argentina y también frente a Metropolitanos de Venezuela y Barcelona de Ecuador que llega desde la fase 3 de Copa Libertadores.

Mientras que los dirigidos por el Chavo Díaz compartirán grupo con Racing de Avellaneda, Melgar de Perú y también Cuiabá de Brasil.

Tanto Wanderers como River Plate harán su estreno entre el 5 y 7 de abril, fecha en la que se disputará la primera jornada.

Copa Sudamericana:

GRUPO A:



- Lanús (Argentina)

- Wanderers

- Metropolitanos (Venezuela)

- Barcelona (Ecuador)



GRUPO B:



- Racing (Argentina)

- Melgar (Perú)

- River Plate

- Cuiabá (Brasil)





GRUPO C:



- Santos (Brasil)

- Unión La Calera (Chile)

- Banfield (Argentina)

- Universidad Católica (Ecuador)



GRUPO D:



- Sao Paulo (Brasil)

- Jorge Wilstermann (Bolivia)

- Ayacucho (Perú)

- Everton (Chile)



GRUPO E:



- Inter de Porto Alegre (Brasil)

- Independiente Medellín (Colombia)

- 9 de Octubre (Ecuador)

- Guaireña (Paraguay)



GRUPO F:



- Liga de Quito (Ecuador)

- Defensa y Justicia (Argentina)

- Atlético Goianiense (Brasil)

- Antofagasta (Chile)



GRUPO G:



- Independiente (Argentina)

- Deportivo La Guaira (Venezuela)

- Ceará (Brasil)

- General Caballero (Paraguay)



GRUPO H:



- Junior (Colombia)

- Oriente Petrolero (Bolivia)

- Unión de Santa Fe (Argentina)

- Fluminense (Brasil)