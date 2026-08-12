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El País Ovación Fútbol

Se definieron los árbitros de la segunda fecha del Clausura: Ostojich dirigirá a Nacional y Guerra a Peñarol

El tricolor tiene un partido complejo este sábado contra Racing en el Estadio Centenario, mientras que el aurinegro recibe el domingo a Central Español en el Campeón del Siglo.

El País
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12/08/2026, 17:01
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Esteban Ostojich sacando tarjeta amarilla.
Esteban Ostojich sacando tarjeta amarilla.
Foto: Leonardo Mainé.

Se dieron a conocer los árbitros de la segunda fecha del Torneo Clausura, donde Nacional buscará volver a la victoria ante Racing en el Estadio Centenario este sábado y Peñarol tendrá su debut en el certamen al recibir a Central Español en el Campeón del Siglo el domingo.

El Bolso, que viene de una dura caída 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central, tiene en claro que debe pasar la página y cambiar la imagen ante la Escuelita de Sayago, que ha sido uno de los equipos más regulares de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El duelo se llevará a cabo este sábado, a partir de la hora 16:30, en el Estadio Centenario y el árbitro principal será Esteban Ostojich, estará secundado por Agustín Berisso y Marcos Rosamen y el VAR estará a cargo de Leodan González y Héctor Bergaló.

Peñarol pedirá los puntos por el partido suspendido ante Montevideo City Torque tras corte de luz en el Charrúa

Peñarol, por su parte, tendrá su estreno oficial en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 ―porque el pasado fin de semana no pudo enfrentar a Montevideo City Torque a raíz de los problemas en la red lumínica en el Estadio Charrúa― al enfrentar al Palermitano en el CDS el domingo, desde la hora 18:30.

El encargado de impartir justicia deportiva en el escenario aurinegro es Esteban Guerra, los asistentes serán Martín Soppi y Alberto Píriz, en tanto que el VAR estará en manos de Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

San Lorenzo vs Progreso
Esteban Guerra - Progreso vs San Lorenzo, 2-0, partido de futbol por Desafio Invierno de la Serie Rio de la Plata 2024, en el Estadio Parque Paladino de Montevideo, ND 20240703, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

Deportivo Maldonado, que se encuentra en la parte de arriba de las posiciones de la Tabla Anual, visitará este domingo a Progreso en el Parque Paladino, a partir de la hora 11:00, y el árbitro será Mathías de Armas, acompañado por Pablo Llarena, Sebastián Schroeder y el VAR estará a cargo de Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Viernes 14 de agosto

Boston River vs. Danubio.
Campeones Olímpicos de Florida.
19:00.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo.
Cuarto: Marcelo García.
VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Sábado 15 de agosto

Cerro vs. Albion.
Luis Tróccoli.
10:00.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Juventud vs. Montevideo City Torque.
Parque Artigas.
13:00.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Heber Godoy.
Cuarto: Federico Río.
VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.

Racing vs. Nacional.
Estadio Centenario.
16:30.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.
Cuarto: Augusto Olmos.
VAR: Leodan González y Héctor Bergaló.

Wanderers vs. Cerro Largo.
19:30.
Parque Viera.
Árbitro: Kevin Fontes.
Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.
Cuarto: Ruben Umpiérrez.
VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.

Domingo 16 de agosto

Progreso vs. Deportivo Maldonado.
11:00.
Parque Paladino.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Defensor Sporting vs. Liverpool
15:00.
Estadio Franzini.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.
Cuarto: Marcio Sierra.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Peñarol vs. Central Español.
18:30.
Campeón del Siglo.
Árbitro: Esteban Guerra.
Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.
Cuarto: Pablo Silveira.
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

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