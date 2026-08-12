Se definieron los árbitros de la segunda fecha del Clausura: Ostojich dirigirá a Nacional y Guerra a Peñarol
El tricolor tiene un partido complejo este sábado contra Racing en el Estadio Centenario, mientras que el aurinegro recibe el domingo a Central Español en el Campeón del Siglo.
Se dieron a conocer los árbitros de la segunda fecha del Torneo Clausura, donde Nacional buscará volver a la victoria ante Racing en el Estadio Centenario este sábado y Peñarol tendrá su debut en el certamen al recibir a Central Español en el Campeón del Siglo el domingo.
El Bolso, que viene de una dura caída 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central, tiene en claro que debe pasar la página y cambiar la imagen ante la Escuelita de Sayago, que ha sido uno de los equipos más regulares de la Liga AUF Uruguaya 2026.
El duelo se llevará a cabo este sábado, a partir de la hora 16:30, en el Estadio Centenario y el árbitro principal será Esteban Ostojich, estará secundado por Agustín Berisso y Marcos Rosamen y el VAR estará a cargo de Leodan González y Héctor Bergaló.
Peñarol, por su parte, tendrá su estreno oficial en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 ―porque el pasado fin de semana no pudo enfrentar a Montevideo City Torque a raíz de los problemas en la red lumínica en el Estadio Charrúa― al enfrentar al Palermitano en el CDS el domingo, desde la hora 18:30.
El encargado de impartir justicia deportiva en el escenario aurinegro es Esteban Guerra, los asistentes serán Martín Soppi y Alberto Píriz, en tanto que el VAR estará en manos de Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.
Deportivo Maldonado, que se encuentra en la parte de arriba de las posiciones de la Tabla Anual, visitará este domingo a Progreso en el Parque Paladino, a partir de la hora 11:00, y el árbitro será Mathías de Armas, acompañado por Pablo Llarena, Sebastián Schroeder y el VAR estará a cargo de Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.
Viernes 14 de agosto
Boston River vs. Danubio.
Campeones Olímpicos de Florida.
19:00.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo.
Cuarto: Marcelo García.
VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.
Sábado 15 de agosto
Cerro vs. Albion.
Luis Tróccoli.
10:00.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.
Juventud vs. Montevideo City Torque.
Parque Artigas.
13:00.
Árbitro: Gustavo Tejera.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Heber Godoy.
Cuarto: Federico Río.
VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.
Racing vs. Nacional.
Estadio Centenario.
16:30.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.
Cuarto: Augusto Olmos.
VAR: Leodan González y Héctor Bergaló.
Wanderers vs. Cerro Largo.
19:30.
Parque Viera.
Árbitro: Kevin Fontes.
Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.
Cuarto: Ruben Umpiérrez.
VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.
Domingo 16 de agosto
Progreso vs. Deportivo Maldonado.
11:00.
Parque Paladino.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.
Cuarto: Eduardo Varela.
VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.
Defensor Sporting vs. Liverpool
15:00.
Estadio Franzini.
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.
Cuarto: Marcio Sierra.
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.
Peñarol vs. Central Español.
18:30.
Campeón del Siglo.
Árbitro: Esteban Guerra.
Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.
Cuarto: Pablo Silveira.
VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.
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