Se definieron los árbitros de la segunda fecha del Clausura: Ostojich dirigirá a Nacional y Guerra a Peñarol

Se dieron a conocer los árbitros de la segunda fecha del Torneo Clausura, donde Nacional buscará volver a la victoria ante Racing en el Estadio Centenario este sábado y Peñarol tendrá su debut en el certamen al recibir a Central Español en el Campeón del Siglo el domingo.

El Bolso, que viene de una dura caída 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central, tiene en claro que debe pasar la página y cambiar la imagen ante la Escuelita de Sayago, que ha sido uno de los equipos más regulares de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El duelo se llevará a cabo este sábado, a partir de la hora 16:30, en el Estadio Centenario y el árbitro principal será Esteban Ostojich, estará secundado por Agustín Berisso y Marcos Rosamen y el VAR estará a cargo de Leodan González y Héctor Bergaló.

Peñarol, por su parte, tendrá su estreno oficial en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 ―porque el pasado fin de semana no pudo enfrentar a Montevideo City Torque a raíz de los problemas en la red lumínica en el Estadio Charrúa― al enfrentar al Palermitano en el CDS el domingo, desde la hora 18:30.

El encargado de impartir justicia deportiva en el escenario aurinegro es Esteban Guerra, los asistentes serán Martín Soppi y Alberto Píriz, en tanto que el VAR estará en manos de Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

Esteban Guerra - Progreso vs San Lorenzo, 2-0, partido de futbol por Desafio Invierno de la Serie Rio de la Plata 2024, en el Estadio Parque Paladino de Montevideo, ND 20240703, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Deportivo Maldonado, que se encuentra en la parte de arriba de las posiciones de la Tabla Anual, visitará este domingo a Progreso en el Parque Paladino, a partir de la hora 11:00, y el árbitro será Mathías de Armas, acompañado por Pablo Llarena, Sebastián Schroeder y el VAR estará a cargo de Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Viernes 14 de agosto

Boston River vs. Danubio.

Campeones Olímpicos de Florida.

19:00.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Sábado 15 de agosto

Cerro vs. Albion.

Luis Tróccoli.

10:00.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Juventud vs. Montevideo City Torque.

Parque Artigas.

13:00.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Heber Godoy.

Cuarto: Federico Río.

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.

Racing vs. Nacional.

Estadio Centenario.

16:30.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.

Cuarto: Augusto Olmos.

VAR: Leodan González y Héctor Bergaló.

Wanderers vs. Cerro Largo.

19:30.

Parque Viera.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Carlos Barreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Andrés Nievas.

Domingo 16 de agosto

Progreso vs. Deportivo Maldonado.

11:00.

Parque Paladino.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Pablo Llarena, Sebastián Schroeder.

Cuarto: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Richard Trinidad.

Defensor Sporting vs. Liverpool

15:00.

Estadio Franzini.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Héctor Bergaló y Amador de Prado.

Cuarto: Marcio Sierra.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

Peñarol vs. Central Español.

18:30.

Campeón del Siglo.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.

Cuarto: Pablo Silveira.

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.