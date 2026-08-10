Se confirmaron los 44 equipos participantes de la Copa AUF Uruguay 2026: bolilleros, cuándo y cómo se sortea

La Copa AUF Uruguay definió a sus 44 participantes, tras la conclusión de la primera rueda de la fase regular de la Segunda Profesional AUF. El sorteo se realizará el martes a las 19:00 horas en el Hall del Palco Oficial de la Tribuna América del Estadio Centenario.

A los 16 equipos de la Liga AUF Uruguaya se le sumaron los ocho primeros equipos de la "B". Plaza Colonia, Fénix, Cerrito, Atenas, Oriental y Rentistas llegaron a la fecha de quiebre clasificados, mientras que con sus triunfos, Colón y River Plate se metieron al certamen.

Estos 24 equipos serán divididos en seis grupos de cuatro. En el sorteo habrá cuatro bolilleros que quedaron conformados de la siguiente manera.

En el bolillero 1 estarán Peñarol y Nacional, los dos mejores equipos de la Tabla Anual al finalizar el Torneo Intermedio: Deportivo Maldonado y Racing; y los dos mejores equipos de la Segunda Profesional AUF una vez finalizada la primera rueda de la fase regular: Plaza Colonia y Fénix.

Los jugadores de Peñarol celebran la obtención de la Copa AUF Uruguay 2025. Foto: Estefanía Leal.

Los bolilleros 2 y 3 estarán conformados por los siguientes equipos de la Anual. Por lo tanto en el segundo estarán Wanderers, Central Español, Montevideo City Torque, Albion, Liverpool y Cerro Largo; y en el tercero Defensor Sporting, Boston River, Juventud, Danubio, Cerro y Progreso.

En el último estarán los restantes de la Segunda Profesional AUF: Cerrito, Atenas, Oriental, Rentistas, Colón y River Plate.

De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.

A partir de octavos de final recién podrán cruzarse entre equipos profesionales y amateurs, donde los equipos de OFI tendrán prioridad para ser locales y luego los amateur. De sortearse dos equipos profesionales, la localía se definirá por sorteo.

Jugadores de Rampla Juniors festejan un gol durante un partido de la Primera Divisonal C del fútbol uruguayo. Foto: AUF

Respecto a la llave amateur, de la Divisional C clasificaron los cuatro semifinalistas del Torneo Inicial: Deutscher, Deportivo Colonia, Rampla Juniors y Lito, junto con los cuatro mejores equipos de la Tabla Anual de 2025 que aún se mantienen en la divisional: Bella Vista, Durazno, Terremoto y Deportivo Italiano.

No habrá bolilleros para separar estos equipos. Primero se sorteará el equipo que será local y a continuación su rival. Esta fase eliminatoria será a partido único, donde el vencedor avanzará a la segunda fase amateur. En caso de empate en los 90 minutos se definirá el ganador en tanda de penales.

Los equipos de la Divisional D entrarán directamente en la segunda ronda amateur, que son los dos mejores clasificados de la Tabla Anual de 2025, que permanecen en la categoría: Real Montevideo y Rincón. En dicha etapa también ingresarán los 10 equipos de OFI. Estos son los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes: Libertad (San Carlos), Sportivo Barracas (Dolores), Ferro Carril (Salto), Wanderers (Durazno), Porongos (Trinidad), Gladiador (Salto), San Carlos y Río Negro (San José); junto a los dos ganadores de los playoffs por la permanencia: Nacional (Florida) y Racing (Durazno).

Libertad de San Carlos celebra el pasaje a la final de la Copa de Clubes de OFI. Foto: @clublibertaduy.

Los 16 equipos de la ronda amateur jugarán una eliminatoria a partido único y los ganadores avanzarán a la fase final (octavos) donde podrán cruzarse ante los equipos profesionales.

La Copa AUF Uruguay iniciará el miércoles 12 con la primera fecha de la fase de grupos de las primeras dos divisionales.