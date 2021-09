¿De Rey de América a Rey de Cataluña? Marcelo Gallardo en la mira del Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barcelona está en crisis. Económica y deportiva. No pudo mantener a Messi en su plantel, su inicio de temporada no fue el esperado y sin ir más lejos sufrió una dura derrota en las últimas horas ante Benfica por Champions League.

Es por eso que la salida de Ronald Koeman es inminente y de hecho en España afirman que lo único que detiene la salida del entrenador es el hecho de que todavía no se definió su reemplazante. La lista hoy parece tener cuatro entrenadores y uno de ellos es Marcelo Gallardo.

Los medios españoles apuntan que las consideración que tienen del entrenador argentino en Barcelona es real y que por eso integra la nómina de técnicos que tiene el presidente Joan Laporta sobre la mesa.



Eso sí, la tarea para el extécnico de Nacional no será nada sencilla ya que disputa mano a mano con Roberto Martínez (el que más gusta al presidente), Andrea Pirlo y Xavi Hernández.



Quien acumula tres consagraciones consecutivas como Rey de América en la Encuesta le responde a El País acumula un palmarés que llama la atención a la directiva culé y que podría jugarle a su favor para ser el nuevo entrenador de Ronald Araújo.



Además de ganar el Campeonato Uruguayo con Nacional en sus inicios, ganó tres veces la Copa Argentina y dos veces la Supercopa, en torneos locales con River Plate. Además se coronó una vez de la Copa Sudamericana, dos veces de la Copa Libertadores y en tres ocasiones de la Recopa Sudamericana.

No hay que dejar pasar que no es la primera vez que suena el nombre de Marcelo Gallardo en Barcelona teniendo en cuenta que algo similar ocurrió en 2019 cuando fue reemplazado Ernesto Valverde de la dirección técnica.



"Gallardo estuvo a horas de ser técnico del Barcelona”, había expresado Mariano Juan, exfutbolista y amigo de Gallardo que además admitió que tuvo un encuentro en ese entonces con Eric Abidal que era director deportivo del club.



"Le explicó que si comenzaba la pretemporada con River Plate no se iba al Barcelona. En el medio hay unos partidos que Valverde gana y se retrasó porque el club no lo iba a echar", concluyó.



En caso de que se concrete, Gallardo se podría transformar en el sexto entrenador sudamericano en el Barcelona luego del uruguayo Enrique Fernández (1947-1950) y los argentinos Helenio Herrera (1958/1960), Roque Olsen (1965/1967), Helenio Herrera (1980/1981), César Luis Menotti (1983/1984) y Gerardo Martino (2013/2014).