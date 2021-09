Luis Suárez lamentó "el desprecio" de Ronald Koeman y no entiende el mensaje de "que era malo para el vestuario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado LaLiga tendrá uno de los juegos más emocionantes del certamen y de esos que siempre se fijan en el calendario previo al inicio del torneo: Atlético de Madrid vs. Barcelona. De todas maneras, el choque tomó otra trascendencia luego de que Luis Suárez se marchara al Colchonero, al que ahora se le sumó Antoine Griezmann.

En la previa al choque que se disputará en el Wanda Metropolitano (16:00, hora de Uruguay) Luis Suárez brindó una entrevista al diario Sport de España que se dará a conocer por completo este viernes, pero de la que se dieron a conocer algunos extractos de ella.

Entre lo más destacado, el Pistolero volvió a hablar de su salida de Barcelona e hizo referencia a dos protagonistas de esa situación: el entrenador Ronald Koeman y el presidente Josep Bartomeu.



En referencia al neerlandés, el diario recoge: "lamenta 'el desprecio' con el que le trató 'como si tuviera 15 años'", mientras que del expresidente de la entidad blaugrana "le molestó 'que filtrara que era malo para el vestuario'".



"Suárez sigue sin entender que se extendiera el mensaje de que 'Luis era el que molestaba en el vestuario' y recordó que un equipo como el Barça necesita jugadores 'que puteen, que corran, con actitud'".



De cara al choque del sábado, Suárez fue consultado sobre qué iba a hacer en caso de anotar un gol: "no lo celebraré, no, no... tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá", aunque también aseguró que intentará marcar "para ayudar al equipo.



"Si le das vida a un equipo de su calidad, porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba", expresó el atacante que viene de anotar por UEFA Champions League.



A su vez analizó que lo que hoy sucede entre Koeman y Laporta, actual presidente de la institución catalana, es "una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores".

En relación a la salida de Lionel Messi del Barcelona aseguró que lo vivió como una enorme decepción ya que "Leo me decía que quería acabar su carrera en el Barça y esto le hacía feliz".



Ante la posibilidad de que Xavi Hernández se transforme en el nuevo entrenador culé remarcó: "Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil".