La reacción de Valverde ante la insistencia de un periodista que le preguntó si Casemiro se va al United

El nombre de Federico Valverde volvió a tomar protagonismo este jueves entre la prensa española. Fue destacado en la portada del diario AS debido a su buen rendimiento y, a su vez, recibió 13 preguntas de un periodista de El Chiringuito, que lo grabó en su llegada al entrenamiento del Real Madrid, cuando se detuvo para firmarle autógrafos a un grupo de seguidores.

"Titularísimo", "Valverde se queda con la única plaza en disputa en el Madrid", tituló el periódico español al referirse al buen presente del jugador. AS basó parte de su edición en el desempeño del uruguayo al que, según señalan, el entrenador Carlo Ancelotti lo define como el "activador" que le imprime "energía" al equipo. Entre sus méritos, se destaca que pasó de rematar cada 66 minutos al arco a hacerlo cada 27 y que es la carta segura a la que pueden acompañar Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Con la continuidad de Carlos Casemiro en vilo -por el interés de Manchester United-, Valverde fue consultado por la prensa acerca del futuro del jugador brasileño. Lo que empezó con un "Fede, ¿qué tal?" terminó con un "¿ha salido el tema en el entrenamiento, Fede?, ¿no han hablado nada?".

En medio de la firma de autógrafos, el periodista Chechu Párraga continuó insistentemente: "¿Se queda Casemiro, Fede? ¿No lo sabés? ¿No te ha hablado nada del United? ¿No te dijo nada? ¿Querés que se quede?", a lo que Valverde respondió: "No sé. Hablamos el (próximo) sábado. Obviamente (quiero que se quede), claro. No diría nada, no sé".

El ex Peñarol llegó a 150 partidos con la camiseta merengue el pasado fin de semana y fue homenajeado por el presidente del club, Florentino Pérez.



Hace algunos días, Ancelotti elogió su crecimiento y aseguró: "Ha progresado mucho y ahora es una pieza muy importante".



Además, reconoció que es "una pieza muy importante" de su equipo: "Puede adaptarse a jugar en banda, esto nos ayuda mucho en distintos partidos. Su presencia, su habilidad nos ha ayudado muchas veces", remarcó.