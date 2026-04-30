"Quien aprende a levantarse nunca teme la caída": De Arrascaeta compartió mensaje y foto tras la operación

Giorgian de Arrascaeta encendió las alarmas del Flamengo, pero sobre todo de la selección uruguaya teniendo en cuenta que un golpe sufrido en su hombro en el partido ante Estudiantes de La Plata derivó en una fractura de clavícula cuando el próximo 15 de junio Uruguay debuta en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita.

Lo ocurrido en la noche del miércoles llevó a que este jueves se opere pensando en una pronta recuperación que lo saque la menor cantidad de partidos posibles con el Mengao, pero además le permita estar en condiciones para formar parte del plantel de Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo.

Con los resultados a la vista, el atacante de 31 años pasó por el quirófano este jueves en Brasil y será dado de alta este viernes tras un procedimiento de aproximadamente una hora, al que el club definió como "exitoso".

"El mediocampista fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha (...). El procedimiento, con una duración aproximada de una hora, fue exitoso y consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos", expresaron desde Flamengo en un video donde uno de los médicos comunica la información.

Posterior a dicha operación se dio el primer mensaje del propio futbolista a través de sus redes sociales. El Cocho utilizó la red social "X" (ex Twitter) para mostrar una foto junto a su pareja, así como también un vendaje en su hombro y la utilización de un cabestrillo en la zona..

"Cosas que hacen la diferencia. Muchas gracias a todos por los mensajes de cariño. 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda' (quien aprende a levantarse nunca teme la caída).”

El posteo de Giorgian de Arrascaeta tras la operación por la fractura de clavícula. Foto: Captura.

En las últimas horas, quien también se expreso fue su pareja, Camila Bastiani, quien posteó una imagen de Giorgian de Arrascaeta junto al hijo de ambos y expresó: "Existen situaciones que solo logran entenderse a través de la fe que depositamos en Dios".

"Acá te esperamos papito para hacer esta recuperación juntos", indicó la pareja del actual Rey de América en la encuesta de América le responde a El País tras su gran temporada en 2025 con la camiseta del Flamengo.