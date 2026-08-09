"Que se juegue el fin de semana que viene": la postura de Peñarol sobre la fijación del partido ante City Torque

Tras la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por desperfectos en la red lumínica se encendieron las alarmas en filas aurinegras por la reprogramación del partido, debido a la competencia internacional del equipo Ciudadano y la proximidad del clásico ante Nacional. En este marco, Alejandro González, consejero del Mirasol, habló con Ovación y comunicó la postura del club.

Expresó que está "bastante molesto con la situación" debido a "que genera algo irregular en lo que es el campeonato". Comunicó además que las opciones que maneja el aurinegro por "tendrían que ser mañana (domingo)", pero que duda por el "tema de seguridad" o bien "que se juegue el fin de que viene".

Esta segunda opción derivaría en que solo se juegue ese partido el fin de semana. Esto es lo que ve González como mejor opción: "Como pasó con la fecha suspendida con el tema del paro de los jugadores, que se jugaron solo los partidos que quedaron pendientes".

🗣️ "Bastante molesto con la situación"



👉 Esto dijo Alejandro González tras la suspensión del partido entre Peñarol y City Torque



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A su vez expresó que no pudo charlar nada con el plantel y descartó jugar antes del clásico: "Modificaría un poco ante un rival directo que tenemos en la definición del campeonato. Creemos que no sería lo más conveniente jugar en tan pocos días de antelación al clásico".

Nóblega descartó jugar el domingo

El Director de Negocios de Montevideo City Torque, Javier Nóblega, habló en rueda de prensa tras la suspensión del partido ante Peñarol en el Estadio Charrúa. Explicó que se trató de un hackeo y entendió que fue apurada la decisión de suspender.

El CEO explicó que vivió la situación "con mucha frustración por la gente que pagó la entrada". y explicó que fue "un hackeo en una red lumínica" y no "un tema de potencia". "Lo estábamos solucionando con los operadores de Estados Unidos, quienes son los que operan la red y lo solucionamos. Tomaron la decisión de suspender el partido, a mi entender un poco apresurada. Pero bueno, ya no podíamos dar vuelta atrás", explicó

🗣️"FUE UN HACKEO EN LA RED LUMÍNICA"



"CAÍA GENTE QUE NO TENÍA COMPETENCIA PARA EL PROBLEMA"



👉 Algunas de las frases que dejó Javier Noblega, dirigente de City Torque, tras la suspensión del partido frente a Peñarol.



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Respecto a la postergación dijo que "formalmente no se puede jugar mañana porque tiene que fijar la mesa y eso ya no es posible" y respecto a la continuidad del torneo expresó que "hay que votarlo en consejo".