Qué partidos se juegan hoy, 29 de agosto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, hora y dónde verlos

En la previa al clásico se llevarán a cabo cuatro partidos por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con la novedad de que dos de ellos serán en simultáneo. La jornada comenzará a las 11:00 en el Parque Paladino con el cruce entre Progreso y Danubio, una final por la zona roja de la Tabla del Descenso y cuyos puntos son claves para ambos, aunque al momento el más necesitado es el equipo de La Teja.

Los dirigidos por Tabaré Silva, que viene de caer 1-0 ante Nacional por la Liga AUF y 2-0 ante River Plate por la Copa Uruguay (alineando suplentes), además de sumar un promedio llamativo de expulsiones con siete tarjeta en los últimos nueve encuentros en el campeonato anual.

Mientras tanto, la Franja que ahora dirige Leonel Rocco venció a Atenas 3-2 por la Copa AUF Uruguay y empató sin goles ante Racing en la tercera fecha del Clausura.

Posteriormente, a las 14:00, se disputarán dos partidos en simultáneo: Juventud de Las Piedras recibirá a Deportivo Maldonado en el Parque Artigas, mientras que Boston River se medirá ante Cerro en el Parque Saroldi.

El primero tendrá el aliciente de que los fernandinos podrían volver a hacerse de la Tabla Anual, al menos de manera provisoria, hasta la disputa del clásico. Al momento suman 46 puntos y comparten el segundo lugar junto a Racing, a una sola unidad del líder, que es Peñarol con 47 y un partido menos.

El cierre de la etapa dominical será a las 17:00 en el Estadio Franzini, donde Defensor Sporting, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, se enfrentará a un Montevideo City Torque que con triple competencia (Copa Sudamericana, Copa AUF y Liga AUF) viene de golear 5-1 a Wanderers.

Todos se ven en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Los cuatro partidos y alineaciones probables

Progreso vs. Danubio

Progreso: Renzo Bacchia; Gianfranco Trasante o Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Mauro Martín, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristobal; Facundo de León, Agustín Ocampo, Nahuel López, Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.

Danubio: Mauro Goicoechea; Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Mateo Rinaldi; Enrique Femia, Joaquín Trasante, Iván Rossi, Alexander Velázquez; Maicol Ferreira, Hugo Silveira, Mateo Peralta.

DT: Leonel Rocco.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Andrés Nievas, Alberto Piriz.

4to. árbitro: Santiago Motta.

Árbitro VAR: Christian Ferreyra.

Juventud vs. Deportivo Maldonado

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Kevin Rolón; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro, Agustín Rodríguez, Alejo Cruz.

DT: Sergio Blanco.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Martín Ginzo, Hernán Petryk, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Maximiliano González, Gonzalo Larrazábal; Santiago Ramírez; Renato César, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Héctor Bergaló, Juan Álvarez.

4to. árbitro: Elías Lorenzo.

Árbitro VAR: Diego Rivero.

Boston River vs. Cerro

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Mateo Rivero, Jairo O’Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia; Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Facundo Aristegui; Nicolás Siri.

DT: Ignacio Ithurralde.

Cerro: Yonatan Irrazabal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Brahian Alemán; Cristian Barros, Augusto Cambón, Alejandro Severo.

DT: Alejandro Cappuccio.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Agustín Berisso, Amador De Prado.

4to. árbitro: Andrés Martínez,

Árbitro VAR: Andrés Cunha.

Defensor vs. MC Torque

Defensor: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Lucas Paul de los Santos, Guillermo de los Santos, Edgar Elizalde, Axel Frugone; Erico Cuello, Germán Barrios, Alan Torterolo; Nicolás Medina, Brian Montenegro.

DT: Mauricio Larriera.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Luka Andrade, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Ramiro Lecchini; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Mathías Muniz, Federico Piccardo.

4to. árbitro: Esteban Guerra.

Árbitro VAR: Ymmy Álvarez.

