Qué partido se juega hoy, viernes 14 de agosto, por la segunda fecha de Torneo Clausura, hora y dónde verlo

La temporada se volvió muy oscura para Danubio. Se veía lejos del descenso con varios equipos por debajo, aunque todo cambió. El gran andar de los recién ascendidos, los muy buenos números de Wanderers —quien parecía prácticamente condenado— y, sobre todo, su pésimo andamiaje conspiraron para que la Franja ocupe puestos de descenso.

En ese sentido, el elenco que conduce técnicamente Gustavo Matosas tiene totalmente prohibido no sumar de a tres puntos para que no se le escapen sus rivales.

Los números de Danubio son preocupantes: acumula 10 partidos sin ganar. La última vez fue el 25 de abril ante Nacional por 2-1 en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura. Por eso, el elenco de la Curva de Maroñas tiene que cortar esa racha como sea y, lo peor de todo, viene de sucumbir 1-0 ante Cerro -rival directo en su lucha por la permanencia en Primera-.

Boston River recibe este viernes en el Campeones Olímpicos de Florida a Danubio, a partir de la hora 19:00, con el ánimo en alza tras su gran triunfo 2-1, desde atrás, ante el conjunto tricolor en el Gran Parque Central por la primera jornada del Torneo Clausura.

Esa victoria le sirvió al equipo que encabeza Ignacio Ithurralde para poner punto final a una seguidilla de siete encuentros sin poder sumar de a tres unidades entre todas las competencias (Liga AUF Uruguaya y Copa Sudamericana).

El festejo de los jugadores de Boston River tras el gol ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Asimismo, ganar le permitirá al elenco Sastre poder estirar su ventaja con los equipos que están luchando por continuar en la máxima división del fútbol uruguayo y crecer en la Tabla Anual para soñar con clasificarse a una copa internacional.

Boston River vs. Danubio probables alineaciones

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Campeones Olímpicos de Florida.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Mathías Muniz y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Boston River: Bruno Antúnez; Lautaro Vázquez, Marco Mancebo, Mateo Rivero, Jairo O’Neil; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Andy López, Facundo Muñoa; Facundo Aristegui, Nicolás Siri. DT: Ignacio Ithurralde.

Danubio: Mauro Goicoechea; Emiliano Figueroa, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Martín Jourdan; Joaquín Trasante, Sebastián Rodríguez, Maicol Ferreira, Mateo Peralta; Bautista Tomatis, Hugo Silveira. DT: Gustavo Matosas.