Facundo Muñoa: del gol a Nacional a la decisión familiar que lo alejó de Peñarol y su conexión con Darwin Núñez

Facundo Muñoa tuvo un estreno de Torneo Clausura difícil de olvidar. Boston River visitó a Nacional en el Gran Parque Central y se llevó una victoria 2-1 gracias al gol del volante de 22 años, que encontró el premio a una faceta de su juego que viene trabajando especialmente.

“Fue un partido lindo de poder vivirlo y disfrutarlo. Estoy contento por la victoria, por el gol y por ayudar a mis compañeros, pero sobre todo porque el equipo ganó, que no se nos venía dando en los últimos partidos, y porque se jugó bien”, contó Muñoa en diálogo con Ovación.

El Sastre consiguió un triunfo resonante en un escenario siempre complejo y, para el futbolista, no fue casualidad. Entiende que el rendimiento mostrado ante Nacional es consecuencia de un proceso que ya venía dando señales, aunque los resultados no acompañaran.

“Es algo que ya se viene dando hace muchos partidos: el juego asociado, la posesión y ser agresivos en la marca. No se nos venía dando la victoria por detalles, porque nos estaba faltando hacer el gol. Por suerte se nos dio. No es algo solamente de ayer, hace muchos partidos que venimos intentando dominar el juego y ser agresivos en la marca”, explicó.

Una identidad que Boston River mantiene ante cualquier rival

Nacional llegó al estreno del Clausura atravesando un momento complejo, pero Muñoa aseguró que Boston River no modificó su propuesta por la situación del equipo tricolor.

“Claramente eso un poco repercute, pero nosotros planteamos todos los partidos iguales. Tenemos un modo y una forma de jugar que no cambiamos según el rival”, afirmó.

El triunfo, de todas maneras, puede representar un impulso importante para un equipo que necesitaba empezar a transformar sus buenos pasajes futbolísticos en puntos.

“Yo estaba tranquilo con el equipo porque veníamos haciendo las cosas que nos pide el técnico. No se nos estaba dando el resultado, que claramente es importante, pero creo que haciendo lo otro, jugando y siendo agresivos, el resultado iba a llegar. Ganarle a un equipo grande en la primera fecha del Clausura es el empujón que necesitábamos”, sostuvo.

El festejo de los jugadores de Boston River en el partido ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El gol en el Gran Parque Central y una faceta que busca mejorar

Muñoa encontró el segundo gol del Sastre con un remate de zurda a colocar que terminó aumentando la crisis tricolor. No fue producto de la casualidad: el mediocampista reconoció que está trabajando especialmente para agregarle gol a su juego.

“Fue una alegría tremenda. Poder hacer un gol en un estadio así y contra un equipo grande es algo único, una alegría inmensa”, expresó.

Y agregó: “Lo de rematar lo estoy trabajando todos los días porque es algo que tengo que mejorar. Tengo que buscar un poco más el gol; a veces estoy pensando más en un pase. Es algo que vengo trabajando todos los días”.

Mientras Boston River sostenía la ventaja, el ambiente en el Gran Parque Central se hizo cada vez más complejo para Nacional, con el descontento de los hinchas dirigido hacia el equipo. Desde adentro de la cancha, sin embargo, Muñoa intentó mantenerse ajeno.

“Debe ser algo difícil para ellos. En un partido así lo notás, pero estás tan concentrado que no pensas tanto en el entorno. Debe ser difícil para el jugador de Nacional, pero de este lado lo viví con la misma motivación que antes del partido”, señaló.

Facundo Muñoa festeja su gol para Boston River ante O'Higgins por Copa Sudamericana. Foto: Boston River

De Artigas a Boston River y la apuesta por los juveniles

El camino de Muñoa comenzó lejos de Montevideo. Llegó desde Artigas a las formativas de Boston River con 16 años para jugar en quinta división. Luego pasó por la cuarta y su crecimiento fue rápido: en su segundo año ya recibió la oportunidad de incorporarse al plantel principal.

Muñoa encontró en Boston River un club dispuesto a apostar por sus divisiones juveniles y destacó las oportunidades que reciben los futbolistas formados en la institución.

“Boston River es un club que apuesta a los juveniles, a sus jugadores de formativas, a poder pulirlos bien y, si están prontos para jugar en Primera, lo van a hacer”, destacó, poniendo como ejemplo a Aristegui, otro de los jóvenes que tuvo una actuación destacada ante Nacional.

Facundo Muñoa festejando su gol en Boston River ante Central Español Boston River

La prueba en Peñarol y una decisión de sus padres que hoy comprende

Antes de llegar a Boston River hubo una historia que pudo cambiar completamente su recorrido. Muñoa tuvo la posibilidad de incorporarse a Peñarol cuando todavía era muy chico. Se probó en séptima división y estaba todo encaminado para quedarse, pero apareció un inconveniente que nada tenía que ver con el fútbol.

“Fui desde muy chico a Peñarol, en séptima. Fui a probarme y había firmado todo”, recordó. El problema surgió al momento de instalarse en Montevideo. El año lectivo ya había comenzado y los liceos cercanos a la residencia donde iba a alojarse no tenían lugares disponibles.

“Ya habían arrancado las clases y en la casita de Peñarol había pocos liceos cerca. Estaban todos llenos, no había más cupos. Mis padres no me dejaron quedarme sin estudiar. No me podía quedar acá sin estudiar”, relató.

La decisión familiar fue contundente: sin posibilidad de continuar con los estudios, debía regresar a Artigas.

En aquel momento no fue sencillo aceptarlo. “Era chico, claramente te enojás un poco y te bajoneás, pero hoy lo entiendo perfectamente. El estudio a esa edad es algo muy importante y era algo que tenía que hacer. Entiendo a mi padre y su decisión.

El fútbol, sin embargo, siguió ocupando un lugar central. “Lo tengo desde que nací prácticamente. Soy de una familia muy futbolera, amo el fútbol desde que tengo sentido de pertenencia. Lo trabajé desde muy chico, lo soñé desde muy chico y por suerte se me dio”, expresó.

Darwin Núñez en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

La conexión con Darwin Núñez: “Es una persona que te inspira”

Artigas también une la historia de Muñoa con la de Darwin Núñez. El vínculo entre ambas familias viene desde una generación anterior: el padre del jugador de Boston River y el padre del delantero de la selección uruguaya jugaron juntos y mantienen una amistad desde hace años.

“Jugaron juntos en Artigas, son amigos de toda la vida. Se conocen desde muy chicos, siempre vivieron en el mismo barrio”, explicó Muñoa. Esa relación también generó un vínculo entre los futbolistas: “Con Darwin nos mensajeamos de vez en cuando, nos mandamos algún mensaje y jugamos a la play juntos”, reveló.

Para Muñoa, además, la carrera del delantero representa una referencia para quienes nacen lejos de Montevideo y sueñan con llegar al profesionalismo. “Darwin es una persona que te inspira a superarte. Por todo lo que logró, te hace poder soñar. Somos los dos de Artigas, salimos de un lugar muy lejos de la capital y claramente es alguien que te inspira a pensar que tus sueños se pueden hacer realidad”, aseguró.

Muñoa también tuvo que recorrer ese camino. Dejó Artigas siendo adolescente, atravesó las formativas y consiguió instalarse en Primera División. Asegura que nunca dudó demasiado sobre el objetivo.

“Mi sueño desde que conozco el fútbol era ser jugador profesional. Siempre lo tuve bien claro. Ese sueño lo tenés que trabajar porque, si no, se hace imposible. Es un sueño muy trabajado, muy soñado y muy deseado que por suerte se pudo lograr”, concluyó.