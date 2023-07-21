PSG tomó una tajante decisión con Kylian Mbappé y se profundiza el cortocircuito entre el jugador y el club

Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain, es la figura excluyente del equipo dirigido por Luis Enrique luego de la salida de Lionel Messi de la institución, quien emprendió camino hacia el Inter Miami de la MLS.

Junto con Neymar, son dos nombres estelares que están repletos de talento. Sin embargo, el conflicto entre el francés y la directiva dio un paso más y en este sentido desde la cúpula dirigencial tomaron una determinación. ¿De qué se trata?

Mbappé no viajará con su equipo para la gira que hará el conjunto francés por Japón, según anunció en su página web la entidad presidida por Nasser Al-Khelaïfi.

El entrenador Luis Enrique Martínez dio a conocer una lista de 29 jugadores entre los que no está el jugador pretendido por el Real Madrid, que podría acelerar su incorporación en las próximas fechas después de la decisión del París Saint-Germain de no incluir a su jugador franquicia en una gira que comenzará este sábado y que tendrá pasajes por Osaka y Tokio.

Kylian Mbappé jugó este viernes los últimos 25 minutos del amistoso frente al Le Havre y con eso le bastó para cerrar la victoria 2-0 de su equipo con un gol en el minuto 90.

El primero fue obra de Hugo Etikite y Mbappé, quien sigue sin resolver su futuro, entró en el minuto 66 para suplir a Ismaël Gharbi. Jugó, además, por primera vez con su hermano Ethan, de 16 años y al que Luis Enrique utilizó durante los segundos 45 minutos.

El partido, disputado en la ciudad deportiva del PSG a puerta cerrada ante el recién ascendido a la primera francesa, se dio justo antes del inicio de la gira asiática.

Los campeones franceses disputarán tres partidos en Japón: en Osaka contra el saudí Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), ante el Cerezo Osaka (28 de julio) y contra el Inter de Milán en Tokio (1 de agosto).

En Corea del Sur, el PSG se medirá el 3 de agosto a los subcampeones de la Liga de ese país, el Jeonbuk Hyundai Motors FC, en el estadio Asiad Main de Busan.

PSG le dio a Mbappé un ultimátum por intermedio de su presidente Nasser Al-Khelaifi, que le estableció como plazo hasta el 31 de julio para que decida si renueva un año más, hasta 2025, con el PSG.

En caso de que no lo haga, la entidad francesa pretende venderlo este verano para que no se marche gratis en 2024.