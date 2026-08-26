Progreso 0-1 River Plate en vivo por la Copa AUF Uruguay: el Viruta Vera adelanta al Darsenero

Progreso y River Plate se están enfrentando este miércoles (15:00 por DSports y DGO) en el Parque Paladino por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay. El partido corresponde al Grupo 5, que también integran Nacional y Albion, que se enfrentarán mañana jueves en el Gran Parque Central. Para el Gaucho y el Darsenero, el objetivo no está en este torneo: los de La Teja pelean por mantenerse en Primera División mientras que los del Prado buscan volver a la categoría de privilegio.

Primer tiempo:

Los objetivos de los dos están en mantener la categoría, para el Gaucho, y meterse en puestos de playoff por un un ascenso, para el Darsenero. Los dos plantearon alineaciones alternativas, pero fueron los del Prado que mostraron algo más de intenciones y primó la jerarquía de un goleador interminable.

A los tres minutos, un pelotazo en largo complicó al zaguero Sebastián Cardozo, que no pudo restar de cabeza y Viruta no perdonó. Diego Vera controló de zurda, traslado y definió entrando al área, al primer palo del arquero Lautaro Fernández para abrir la cuenta en el Paladino.

Sobre los once minutos, otra situación para la visita. Clemente Pérez se hizo cargo de un tiro libre y esta vez el arquero del Gaucho se quedó con la pelota.

Ayrton Cougo, jugador de Progreso, está suspendido para el partido ante Nacional por el Intermedio. Foto: Progreso

River Plate vs. Progreso: alineaciones confirmadas

TV: DSports Uruguay + y DGO.

Hora: 15:00.

Cancha: Parque Paladino.

Grupo: 5.

River Plate: Damián Frascarelli; Tomás López, Facundo Pérez, Brian Ferrarés, Lucas Camejo; Francisco Triver, Alejandro García, Clemente Pérez; Francisco Sanchis; Matías Escobar, Diego Vera.

DT: Damián Santín

Progreso: Lautaro Fernández; Lucas Souza, Sebastián Cardozo, Lucas Viana, Ayrton Cougo; Lorenzo Couture; Santino Bruschi, Gonzalo Silva, Agustin Codagnone; Jonathan Dos Santos, Matteo Copelotti.

DT: Tabaré Silva.

Árbitro: Marcelo García.

Asistentes: Juan Álvarez y Agustín De Armas.

Cuarto árbitro: Federico Río.

La previa:

El torneo presenta este año un formato de fase de grupos para los equipos profesionales. Son seis series de cuatro clubes y cada equipo disputará tres partidos. El ganador de la Copa AUF Uruguay tendrá además como premio la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

Para River Plate, actualmente en la Segunda División Profesional, será una oportunidad para enfrentarse a un equipo de la máxima categoría y buscar un resultado que le permita comenzar arriba en una serie que tiene como favorito a Nacional, pero que puede ofrecer lugar para una sorpresa.

El Darsenero viene de empatar 0-0 ante Paysandú FC por la última fecha disputada de la Segunda División. Antes había conseguido dos triunfos importantes: derrotó 3-0 a Miramar Misiones y 2-0 a Huracán FC. Actualmente está a dos puntos de la zona de playoff.

Progreso, en tanto, llega desde la Liga AUF Uruguaya y atraviesa una situación particular. El Gaucho está inmerso en la pelea por la permanencia y tendrá que dividir su atención entre el Clausura y esta Copa AUF Uruguay.

El equipo de La Teja empezó el Clausura con tres derrotas al hilo: 1-0 ante Central Español, 2-0 con Deportivo Maldonado y el pasado fin de semana cayó 1-0 frente a Nacional en el Gran Parque Central. El próximo sábado tendrá una “final” frente a Danubio por la permanencia.

Para ambos, entonces, el objetivo será el mismo: arrancar con tres puntos para mirar desde arriba una serie que tiene a un gigante como Nacional, pero que también puede abrirle la puerta a cualquiera de los otros tres equipos. Progreso y River Plate tienen como principales objetivos mantener y volver a la categoría de privilegio, respectivamente, pero una victoria esta tarde podría ser un buen golpe anímico para estar más cerca de sus metas.