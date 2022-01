Diego Alonso en su presentación oficial: "Haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en Catar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Estadio Centenario recibió por primera vez a Diego Alonso como entrenador de la selección uruguaya y fue en el máximo escenario deportivo de nuestro país en el que se lo presentó de forma oficial como el técnico de la Celeste.

El Tornado arribó a Uruguay el pasado 1° de enero y si bien ya estuvo trabajando en Europa manteniendo contactos con diferentes jugadores, también lo hizo en nuestro país y de hecho entre lunes y martes ya estuvo recibiendo a varios en el Complejo Celeste.

Para el entrenador de 46 años será su primera experiencia al frente de una selección luego de dirigir a Bella Vista, Guaraní, Peñarol, Olimpia, Pachuca, Monterrey e Inter de Miami.

Trabajará con Darío Rodríguez y Gabriel Raimondi como sus asistentas y además contará con la presencia de Guillermo Souto y Óscar Ortega como preparadores físicos, Guilherme Rodrigues como fisioterapeuta y Carlos Nicola como entrenador de arqueros.

El camino para llegar a Catar 2022

En conferencia de prensa, Diego Alonso habló tras las primeras palabras de Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien expresó que "se eligió al nuevo entrenador en base a la convicción y a lo que tenemos por delante y también tomando en cuenta las características de los integrantes de este cuerpo técnico que tienen una complementación importante para que se arme un grupo de trabajo en el que confiamos de forma sólida en cuanto a su capacidad de conducción de esta selección nacional que todos aspiramos ver en el Mundial de Catar".

Luego se abrió el espacio para las preguntas y después de que el Tornado presentara a su cuerpo técnico, el entrenador agradeció a Ignacio Alonso la confianza depositada en el flamante cuerpo técnico acerca de la lista de reservados que se dará a conocer este viernes 7 de enero respondió que "con seguridad haya jugadores del medio local porque es una fecha especial donde podemos encontrarnos con jugadores que hoy estén en Uruguay pero en cuatro o cinco días en el exterior porque estamos en medio de un mercado de pases, así que incluiremos a todos".

Respecto a si tuvo un diálogo con el maestro Oscar Washington Tabárez, Diego Alonso dijo que "he tenido contacto con él. El maestro me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación".

Consultado acerca de si este proceso que encabeza será barajar y dar de nuevo, el entrenador de la selección uruguaya fue claro y remarcó que "hay cosas que, no porque vaya a existir algo diferente, se conversan dentro del plantel. Pero sí lo que puedo decir es que hay una base grande porque creo en los jugadores que tiene Uruguay en la actualidad y los que tiene mirando hacia el futuro, pero particularmente creo en los actuales y por eso estoy acá, porque creo que haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en el Mundial. Creo en cada uno de ellos y seguramente tengamos una selección que va a competir muy bien".