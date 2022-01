AUF decidió no renovar los contratos de dos de los tres técnicos de las selecciones juveniles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió no renovar su acuerdo contractual con Gustavo Ferreyra y Alejandro Garay, entrenadores de las selecciones juveniles Sub 20 y Sub 15 respectivamente.

Para algunos el año no empezó muy bien y uno de los DT admitió que "no arrancó con una linda noticia". “No me descolocó, porque había una situación contractual que había finalizado, pero estaba dentro de las posibilidades que la AUF decidiera no continuar. Hoy recibí la llamada del presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García, diciendo que no íbamos a continuar”, expresó Ferreyra en Último Al Arco (Sport890).



En noviembre los entrenadores habían presentado una “renuncia” solidaria con respecto a la salida del Óscar Tabárez. “Eso fue al otro día de la salida del maestro. Ese día nos reunimos con Garay y Demarco para poner el cargo a disposición con el objetivo de, como se había tomado la decisión de cambiar el cuerpo técnico de la selección mayor, también tuvieran la posibilidad de hacerlo con juveniles”, agregó el ex DT de la Sub 20.



La AUF tomó la resolución ahora, aunque Ferreyra se la esperaba antes para poder organizarse. Pero con Diego Demarco, entrenador de Sub 17, a quien Diego Alonso conoce de cuando dirigió Bella Vista, se comunicó para pedirle que continuara en el cargo. "Hable con él y me comentó que lo habían llamado para ofrecerle la continuidad en la Sub 17", expresó Ferreyra.



"Nosotros estábamos esperando la resoluciones por parte de la AUF. Si definían que sí, íbamos a sentarnos a ver cómo seguir. Por supuesto que nuestra intención, si se daban las condiciones, era continuar", sostuvo el exentrenador Sub 20.

"Me llamaron para decirme que no iban a a continuar con nosotros. Hice dos preguntas: una fue de quién había sido la decisión y la respuesta fue 'del Ejecutivo de AUF'. Y la otra ¿cuál era el motivo? Me dijeron que era 'un cambio en el timón y de aire en los cuerpos técnicos juveniles'".



A Ferreyra le dijeron que Diego Alonso (entrenador se la selección mayor) no había tenido "ninguna injerencia" en la decisión.

Futuro

"Arranqué en 2010 como asistente técnico de Fabián (Coito), hasta el 2019 trabajamos como cuerpo técnico. A partir del 2019, cuando él se fue a Honduras, el maestro Tabárez tomó la decisión de que yo siga", sostuvo Ferreyra, que nunca pudo dirigir un Sudamericano o un Mundial por la suspensión de los torneos por COVID-19.

Ferreyra no se cierra a las juveniles y admite estar "abierto a cualquier actividad". Consultado sobre seguir su carrera en el exterior como Coito expresó: “Eso se puede dar, estando trabajando ya había tenido propuestas de otros lugares. Cada vez que viajamos nos consultas, nos piden información de cómo nos hemos manejado a nivel selección”.



Luego de tantos años en el cargo, Gustavo ha tenido la posibilidad de entrenar a quienes hoy son grandes jugadores. "Emiliano Velázquez, Gastón Silva, son dos de aquella final de Mundial Sub 17. Después vino la generación superior, la de Nahitan Nández, Franco Acosta. He encontrado jugadores espectaculares y grandes personas. Hasta ahora el último partido cuando nos despedimos nos dimos abrazo”, concluyó.