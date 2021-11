Es oficial: Oscar Washington Tabárez ya no es más el técnico de la selección de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los magros resultados, la séptima posición en la tabla de las Eliminatorias a falta de cuatro fechas para culminar, el peligro de no ir a la Copa del Mundo de Catar 2022 y su consecuente perjuicio económico, y principalmente la falta de reacción del equipo en sus últimos juegos llevaron a que el Consejo Ejecutivo de la AUF tomara una drástica decisión: cesar a Oscar Washington Tabárez.

📣 Comunicado de la AUF - 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021

Luego de 15 años, ocho meses, una semana y cuatro días ininterrumpidos (17 en total) al frente de la Celeste, el técnico terminó su ciclo prematuramente. Ya había dejado entrever que el Mundial a disputarse dentro de un año sería su última experiencia, pero no llegó.



Las cuatro derrotas consecutivas sufridas en las últimas presentaciones no hicieron más que ahondar la crisis que ya se había vivido en octubre, oportunidad en la cual el Ejecutivo de la AUF evaluó su continuidad y decidió respaldarlo. ¿Por qué? Pues en ese momento no había mucho tiempo para dar un golpe de timón, dado que se reunieron dirigentes y cuerpo técnico un sábado y al viernes siguiente había que dar una lista de reservados para los partidos con Argentina y Bolivia.

Al repetirse los malos resultados y haber más tiempo (Uruguay volverá a jugar por Eliminatorias a fines de enero ante Paraguay), se evaluó la situación y se decidió ponerle punto final a la Era Tabárez en forma inmediata.

¿Quién lo sucederá? Por ahora es una incógnita. El nombre que ya estuvo sobre la mesa fue el de Diego Aguirre, pero quizás sea para iniciar un nuevo proceso a largo plazo, cuando inicie el ciclo para la Copa del Mundo 2026, y no para ahora.