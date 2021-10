Ya confirmado Óscar Tabárez, ¿qué dijo Diego Aguirre sobre la chance de dirigir a Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Aguirre, entrenador del Inter de Porto Alegre, fue consultado en conferencia de prensa en Brasil sobre la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya, luego de que el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analizó la continuidad del maestro Tabárez durante el último fin de semana.

"Es verdad. Se habló mucho, pero no recibí ninguna llamada de nadie, tampoco el Inter. Fue una cosa que existió, fue una posibilidad, pero en ningún momento hablamos de eso. Estábamos pensando en el próximo partido", indicó la Fiera.

Ovación había informado que si finalmente la AUF decidía cortar el ciclo de Tabárez, hecho que finalmente no ocurrió, el apuntado era Aguirre.



"Te genera una expectativa, es una información que está ahí, pero antes del partido ya estaba el dato de que no iba a pasar. Entonces no me molestó en ese sentido", añadió.



El entrenador sostuvo que su idea es cumplir el contrato en Inter y "hacer lo mejor posible para continuar" en el club.



"Me gusta hablar de cosas concretas, de certezas y eso es una posibilidad que, si aparece, veremos. Hoy está todo bien, y ahora tenemos que estar pensando rápidamente en los próximos partidos", detalló.



Aguirre brindó declaraciones a los medios tras perder el domingo por 1-0 contra Palmeiras. Su equipo marcha séptimo en el Brasileirao.