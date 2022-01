Día movido para Seba Sosa: antes de reunirse con Ruglio, pasó por el Complejo a charlar con Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Día agitado para Sebastián Sosa. El arquero llegó este martes a la mañana bien temprano al Complejo Celeste para tener un mano a mano con Diego Alonso, nuevo entrenador de la selección uruguaya, informó Sport 890 y confirmó Ovación con fuentes de la AUF.

Al Complejo también fueron Diego Godín, Martín Cáceres, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela, quienes ya habían asistido ayer.

Sosa fue compañero de Alonso en Peñarol y luego fue dirigido por él en México. El DT ya había hablado telefónicamente con él y hoy tuvieron un encuentro presencial.



El arquero de 35 años, que nunca estuvo en la consideración de Tabárez, sí aparece en el radar del nuevo DT celeste que el viernes dará la lista de reservados para los partidos ante Paraguay (27/1 en Asunción) y Venezuela (1/2 en Montevideo) por las Eliminatorias.



Teniendo en cuenta que Fernando Muslera está descartado para esta doble fecha y Sergio Rochet continúa en recuperación, su nombre toma protagonismo.



No será la única cara nueva respecto a las últimas convocatorias. Además de Varela, que no juega desde el Mundial de Rusia, Ovación confirmó contactos del DT con tres futbolistas que nunca tuvieron minutos en la selección mayor: Damián Suárez, Mathías Olivera y Nicolás López.



Para Sosa la actividad seguirá después del mediodía cuando se reúna con Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. El aurinegro quiere repatriar al arquero tras 11 años en el exterior, pero sabe que la operación no será fácil.



Sosa terminó su vínculo con Independiente el pasado 31 de diciembre. En el Rojo quieren contar con él nuevamente para esta temporada, pero para eso debe desembolsar una cifra cercana a los 800.000 dólares al club dueño de su ficha (Mazatlán).