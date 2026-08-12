Preocupación en Peñarol por una nueva lesión de Nahuel Herrera: qué le pasó y lo que dicen desde el club

Peñarol se apronta para enfrentar a Central Español este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura y Diego Aguirre tiene una nueva baja ya que el karma de las lesiones no le da tregua al plantel aurinegro.

Nahuel Herrera, quien hace pocas semanas regresó a la actividad luego de superar una lesión en el hombro con intervención quirúrgica incluida, se lesionó en uno de los entrenamientos del equipo Mirasol y será baja el fin de semana.

“Le pisaron un pie pero nada grave. Va a estar unos días parado y vuelve con normalidad en 10 días”, dijeron a Ovación desde el club Carbonero descartando una posible fractura del quinto metatarsiano.

Con este diagnóstico primario, el defensor que además de haber regresado de esa complicada lesión está en el mercado ya que hay sondeos de varios clubes del exterior, no estará el domingo frente al palermitano y tampoco el sábado 22 de agosto frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal fernandino.

Nahuel Herrera con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Esto hace que en caso de recuperarse, Herrera llegaría con lo justo al clásico frente a Nacional previsto para el domingo 30 de agosto a las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El presidente Ignacio Ruglio también habló sobre esto y en un mensaje de difusión, contó: "Nahuel Herrera tuvo un pisotón en un pie ayer en la practica de Peñarol. Muy normal en su puesto de la cancha. Va a tener una "bota walker" 10 días para inmovilizar la zona y luego vuelve a practicar con normalidad".

"Luego se evalúa su recuperación cuando pase el dolor para que el jugador pueda volver a jugar. Eso es todo", agregó el titular aurinegro que además confirmó que tanto Maximiliano Olivera —estaba desgarrado— como Facundo Álvez —sufrió una lesión de cadera el 21 de mayo— están a la orden de Diego Aguirre de cara a la próxima convocatoria.

Así las cosas y ante la baja de Nahuel Herrera que se suma a la de Franco Romero —sufrió una distensión muscular el miércoles en la final del Torneo Intermedio frente a Wanderers— la Fiera tiene a disposición para conformar la línea de tres a Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera y Facundo Alvez aunque también se puede sumar a Brian Barboza, que a pesar de ser lateral derecho, puede jugar como defensor central más allá de que el club está negociando su salida al exterior con una venta en este mercado de pases con la intención de que el juvenil de 18 años se quede en Uruguay hasta finalizar la Liga AUF Uruguaya 2026.