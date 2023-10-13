Portugal venció 3-2 a Eslovaquia, clasificó a la Eurocopa y Cristiano Ronaldo alcanzó otro récord histórico

Un doblete de Cristiano Ronaldo le aseguró este viernes la victoria de Portugal 3-2 ante Eslovaquia. Con este resultado el equipo dirigido por el español Roberto Martínez se aseguró la clasificación directa a la Eurocopa de Alemania 2024.

Un buen primer tiempo de Portugal resultó esencial en un triunfo que tenía todo para ser cómodo, pero una mala segunda parte de los lusos, que recibieron sus primeros goles en esta fase de clasificación, les generó inconvenientes para cerrar el partido.

Roberto Martínez volvió a innovar en la oncena inicial poniendo al lado de Cristiano Ronaldo, su emblema y capitán, al joven delantero Gonçalo Ramos en el lugar que suele ocupar el azulgrana João Félix.

La selección portuguesa demostró jerarquía en la primera parte con un juego de pases fluido y gran facilidad para acercarse al arquero eslovaco. De hecho, Portugal tuvo varias ocasiones ofensivas para abrir el marcador, pero se las negó el arquero Dúbravka.

Sin embargo, el primer susto se lo provocó Eslovaquia cuando estuvo a punto de celebrar con un remate que reventó el travesaño.

Pero a los 18 minutos Portugal consiguió el primero por intermedio de Gonçalo Ramos, que definió de cabeza tras un centro de Bruno Fernandes.

La ventaja portuguesa aumentó en el minuto 29, cuando un remate de Ramos fue obstaculizado por la mano de Vavro, lo que terminó en penal para los lusos. Cristiano Ronaldo no falló y puso el 2-0 parcial definiendo al palo izquierdo del arquero, que fue hacia el otro lado.

Con este gol ante Eslovaquia rumbo a la #EURO2024, CR7 logró una marca que sólo 5 futbolistas tenían en su espalda: anotar al menos 100 goles en 3 décadas distintas. LOCURA TOTAL.



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Fue un partido especial para el capitán y máximo ídolo de Portugal porque antes del inicio del trámite recibió un gran homenaje -que hizo llorar a su madre Dolores en las gradas- por sus 200 partidos con la selección, hazaña que logró en junio.

CR7 fue homenajeado por llegar a los 200 partidos con Portugal y Maria Dolores dos Santos Aveiro, su mamá, no ocultó las lágrimas en la tribuna.



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La segunda mitad trajo una intensa lluvia a la ciudad de Oporto y también una bajada de intensidad por parte de Portugal, lo que fue aprovechado por el cuadro eslovaco que, en el minuto 69, consiguió hacer lo que ninguna selección había logrado hasta el momento: batir a Diogo Costa.

Desde afuera del área, Hancko probó con su remate, la pelota rebotó en António Silva y terminó en el fondo de la red. Fue el primer gol sufrido por Portugal en esta fase de clasificación.

Justo cuando Portugal temía lo peor, apareció Cristiano, su máxima figura. El ahora jugador del Al Nassr saudí finalizó otro fantástico pase de Fernandes para hacer el 3-1 y, al son de otro "SIU", devolverle la calma al Estadio do Dragão.

CR7 SIEMPRE ESTÁ: doblete del portugués para el 3-1 parcial vs. Eslovaquia en las Eliminatorias dela #EURO2024. Y con mamá en la tribuna...



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Poco duró esta calma, ya que en el minuto 80 Eslovaquia marcó su segundo gol con un potente remate desde afuera del área del mediocampista Lobotka.

A pesar de los dos goles, Dubravka, arquero que milita en el Newcastle, fue el destacado del conjunto eslovaco, ya que en la primera parte y en los últimos minutos del partido evitó la goleada portuguesa.

Tras cinco minutos de adición, el marcador no se movió, dejó de llover y, al son de los cánticos de "Cristiano Ronaldo" y "Portugal" en las tribunas, la selección portuguesa se aseguró el pase más temprano de su historia a una Eurocopa.

Cristiano Ronaldo, capitán del ganador, volvió a alcanzar otro récord histórico: con su doblete se convirtió en el quinto jugador en la historia del fútbol que logra marcar 100 goles en tres décadas diferentes: hizo 206 en la década del 2000, 550 en la de 2010 y acumula 101 en la que está vigente.