Peñarol comenzó la pretemporada con solo una de las cuatro incorporaciones que hizo

Peñarol comenzó este martes 5 de enero a preparar el camino de lo que será la defensa del título uruguayo logrado el año pasado y también el de la participación a la Copa Libertadores, certamen al que está clasificado para la fase de grupos pero aún no conoce rivales. El retorno a Los Aromos fue con una cara nueva y que no lo es tanto: Ramón "Cachila" Arias.

El zaguero, proveniente de Universidad de Chile y bicampeón uruguayo con Peñarol en 2017 y 2018, fue la única de las cuatro altas anunciadas por la institución que estuvo a la orden de Mauricio Larriera en este primer día de trabajo de 2022. José Luis Rodríguez, Lucas Viatri y Bryan Olivera no se hicieron presentes.

La ausencia más destacada, no obstante, fue la de Agustín Canobbio. El extremo, que fue elegido como el Mejor Jugador uruguayo en la encuesta América Responde a El País, no se presentó en virtud de que no tiene contrato con la institución. Su vínculo finalizó el 31 de diciembre y si bien todo está encaminado para que renueve, ello aún no ocurrió. En Peñarol creen que Canobbio continuará, pero también hay conocimiento de que existen posibilidades de que se marche al exterior.

Los que sí estuvieron en este primer día de trabajo del año fueron Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres. Ambos tienen posibilidades de ser negociados en este periodo (más en el caso de Torres), pero por el momento siguen siendo jugadores de Peñarol y por lo tanto trabajaron junto a sus compañeros.