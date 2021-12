Ignacio Ruglio: "Agustín Álvarez Martínez seguro se queda seis meses más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ruglio habló mano a mano con Ovación tras la renovación del contrato de Mauricio Larriera con Peñarol hasta fines de 2022 y se refirió a varios temas que tiene la agenda de Peñarol. Entre ellos, qué significa que vuelva al club Ruben Paz, qué tan probable es la continuidad de Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

A continuación, un resumen con lo mejor de la charla:

- Tras la continuidad de Larriera, ¿Peñarol puede ilusionarse con ir por la Copa Libertadores 2022?



- Sobre la continuidad de Larriera tengo la felicidad de que siga un técnico que nos dio prestigio, que trabajó muchísimo, de forma honesta y se ganó el cariño de todos nuestros hinchas en tiempo récord. Que siga en el club es un mensaje de estabilidad, de que las cosas se están haciendo como pensábamos y se lo agradecí muchísimo a Mauricio el día que decidió continuar. Sobre la Libertadores 2022, la meta es pasar de fase, y aunque muchas veces parezca una meta chica para lo que es la historia de Peñarol, nosotros hemos decidido ponernos pasos cortos, no porque no tengamos el sueño de algún día volver a ganar una Copa, si no porque conceptualmente creemos que es mejor ponerse metas cumplibles, pasar la primera fase de la Copa y después ya con esa fase pasada empezar a ir para adelante.



- ¿Qué significa para el club volver a contar con Ruben Paz? ¿Cómo puede influir su experiencia en el trabajo diario?



- Lo de Ruben es un hecho, tiene una felicidad tremenda, está como un niño en Disney, ya lo ha dicho desde el primer día que lo llamamos que estaba esperando volver, a nosotros nos alegra mucho, siempre que ha estado en el club su trabajo ha sido muy bueno y lo de Cafú como dijo Mauricio en las próximas horas se va a saber quién es el ayudante para Larriera en ese puesto que él lo tiene en su cabeza como la persona que trabaje durante toda la semana la defensa de Peñarol, y tiene dos o tres nombres en la vuelta, uno de ellos es Cafú, en las próximas horas lo va a resolver. Siempre tener gente que conoce la casa y que sabe cómo atravesar algunas tormentas es lo importante cuando tenés gente con tantos años en la vida del club. A veces ellos en la diaria cuando las cosas están bien son importantes seguro, pero cuando las cosas se complican son los que durante este año supieron aconsejarnos a todos de mantener la calma y principalmente hablarle a los jugadores de cómo se salía de estos momentos. Ruben va a aportar desde todos los lugares.



- ¿Cómo está la situación de Facundo Torres y su eventual transferencia al Orlando de la MLS? ¿Es posible que siga en Peñarol?



- El jugador está feliz en Peñarol y es lo que él siempre manifiesta, nosotros creemos que es el momento de que salga, si las ofertas que vienen por la pandemia o porque el mundo tiene los mercados retraídos no es lo suficientemente buena, esperaremos sin problema unos meses más y ahí con los mercados europeos saldrá Facundo. Estamos en plena negociación, el mercado europeo ni siquiera ha arrancado, el de la MLS recién abre el 12 de febrero, faltan 40 días, entonces estamos con tiempo de seguir negociando.



- ¿Puede llegar a influir en su decisión el hecho de tener cerca el Mundial y poder ganar continuidad en Peñarol?



- Sí, nosotros principalmente lo que tenemos que mirar es que los números sean los que Peñarol necesita para una venta de ese tamaño que aparte queremos que sea la mayor venta en la historia de Peñarol hasta ahora, después de eso si a futuro eso le sirve quedarse o irse lo va a tener que evaluar él y pensar con su familia qué es lo mejor y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de eso.



- ¿En qué están las situaciones de Agustín Álvarez Martínez y Giovanni González?



- Creo que el canario seguro se queda seis meses más y lo de Gio creo que es momento de salida, así nos lo han hecho saber quienes lo representan y hay grandes chances de que ahora salga y que ingrese Pumita (José Luis Rodríguez) que era una contratación que ya estaba hecha desde hace un tiempo.



- ¿Ya se conoce la fecha en la que podría llegar José Luis Rodríguez?



- Si ya nos comunican que está hecho lo de Gio, el 5 de enero se presenta en el primer entrenamiento a trabajar con sus compañeros.