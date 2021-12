Larriera 2022: la emoción del DT y por qué decidió agrandar su cuerpo técnico según Ruglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emoción. Eso fue lo que reinó en la conferencia de prensa donde se anunció la renovación de Mauricio Larriera y su cuerpo técnico por un año más con Peñarol. El DT aurinegro recibió en manos de Ignacio Ruglio, presidente del club, su nueva camiseta y no ocultó su emoción: "Me emociona porque vi la ML, me ponen el himno de Peñarol y es complicado porque el ser humano es emocional por excelencia. Y bueno, traté de gestionarlo como lo he hecho siempre, salvo el partido con Sud América que fue la explosión de emoción más grande que tuve", declaró en diálogo exclusivo con Ovación.

Por su parte, Ruglio explicó los motivos que llevaron a que el técnico incorporara profesionales en su cuerpo de trabajo: "Ha respaldado esa decisión explicando que quiere ir al siguiente nivel y que un cuerpo técnico con más profesionales trabajando implica trabajar mejor las líneas y mejorar el tipo de trabajo", acotó.

Y enseguida añadió: "Hoy tenemos la suerte de seguir contando con el profe (Alejandro Martínez), con Raúl Salazar (que estaba trabajando en la Tercera División del club) y tener la enorme satisfacción de ver de nuevo en Peñarol al querido Ruben Paz, que mucho nos alegra y emociona a todos tenerlo acá", declaró.