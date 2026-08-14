Peñarol acordó con Torque jugar el partido suspendido en el Centenario con precios bajos y no pedirá los puntos

Peñarol llegó a un acuerdo con Montevideo City Torque para disputar el partido suspendido por la primera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Centenario. De esta manera, el club Mirasol no pedirá los puntos tras la suspensión del encuentro del pasado sábado por fallas en la red lumínica en el Estadio Charrúa.

La primera fecha del Torneo Clausura quedó inconclusa con lo que ocurrió en el Estadio Charrúa entre el equipo que encabeza Marcelo Méndez y el de Diego Aguirre. Eso llevó a que Peñarol estudiara la posibilidad de pedir los puntos en la Mesa Ejecutiva de la Liga AUF Uruguaya. Sin embargo, ese panorama cambió en las últimas horas.

Debido a que el club aurinegro y el conjunto Ciudadano acordaron que ese duelo pendiente entre ellos se dispute en el Estadio Centenario y con precios populares. A partir de esto, Peñarol desechó la posibilidad de pedir los puntos.

El plantel de Peñarol a la espera de la disputa del partido ante MC Torque en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

Ovación accedió a un comunicado de Peñarol en el que explica que priorizó "ganar en la cancha y no en los escritorios" por el acuerdo logrado con Montevideo City Torque (MCT). "Por eso se priorizó una solución deportiva que entendemos favorece al espectáculo y a nuestra gente", añade.

Asimismo, detalla que "luego de un profundo análisis jurídico y político" el club "resolvió no presentar un reclamo contra MCT por lo ocurrido". Asimismo, "mantiene expresamente su solicitud de que se investiguen a fondo los hechos ocurridos y sus consecuencias".

"Peñarol entiende que fortalecer las instituciones y la transparencia por hechos que dañan al imagen y afectan la deportividad es una responsabilidad de todos los estamentos de la AUF".

Cierra con el siguiente anuncio: "Próximamente se darán a conocer precios y condiciones de venta así como los reintegros respectivos".

Lo que se le viene a Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

El gran objetivo cercano que tiene Peñarol se dará este domingo cuando reciba a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 18:30, por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Será el debut oficial del elenco que conduce Diego Aguirre en el último certamen de la temporada del fútbol uruguayo, por lo que irá a buscar los tres puntos en su casa para intentar seguir en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya.

Central Español, por su parte, llega con saldo positivo a la hora de enfrentar al Mirasol. Porque en los dos cruces que tuvieron en esta campaña han sido triunfos para el elenco palermitano (2-1 en el Campus de Maldonado y 1-0 en el Campeón del Siglo).