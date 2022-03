Otro partido de Atlético de Madrid y de preocupación para Alonso por Luis Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gesto de incredulidad de Diego Simeone todavía está fresco en quienes lo vieron aquella tarde del sábado 19 de febrero. Luis Suárez había metido un nuevo golazo, al disparar desde unos 50 metros de distancia y clavar la pelota de aire en el arco para anotar el segundo gol en Pamplona en el 3-0 de visitante sobre Osasuna. Nadie podía imaginarse entonces lo que passaría con el Pistolero.

En aquel juego fue reemplazado al minuto 59 y la creencia entonces fue: lo va a cuidar porque dentro de cuatro días recibe al Manchester United por la Champions. Sin embargo, ese fue el último juego que tuvo Suárez como titular.

Incluso en el 1-1 ante el conjunto inglés no solo pasó a ocupar el banco, sino que ni siquiera tuvo minutos. A partir de entonces pasó a ser alternativa para el Cholo Simeone. En el triunfo 2-0 frente a Celta jugó los últimos 18 minutos y la victoria 3-1 de visitante sobre Betis apenas disputó 7 minutos. Este viernes en la victoria 2-1 ante Cádiz entró a los 59' para completar 56 minutos en los últimos cuatro juegos.

Esta situación, además de perjudicar directamente a la selección de Uruguay en el sentido de que le quita ritmo a su máximo goleador histórico, parece no hacer otra cosa que reafirmar la teoría de que los días de Suárez en el Atlético de Madrid están llegando a su fin. Vence contrato el 30 de junio y si hasta ahora no le han ofrecido la renovación, luego de haber sido clave en el título conseguido en la pasada temporada, no da la sensación de que vayan a hacerlo.