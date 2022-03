Las palabras prohibidas de Diego Alonso en el complejo y la mentalización en Perú y Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Alonso lo dijo con claridad en la nota con Ovación que fue publicada el 8 de marzo pero también lo habla puertas adentro de la AUF y del Complejo Uruguay Celeste: bajo ninguna circunstancia quiere escuchar en esos ámbitos las palabras “Mundial” o “Catar”. Por ello, en estos días solo se habla de Perú y Chile. Y no es algo para llamar la atención, todo lo contrario. El Tornado lo siente así y no quiere que nadie, empezando por los funcionarios, se vayan del foco de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien algunas selecciones que están clasificadas al Mundial ya confirmaron la sede en la que concentrarán y las canchas donde entrenarán en Catar (como Brasil), el área deportiva de la selección uruguaya no ha avanzado en este tema siguiendo la línea del Tornado, ya que no se quiere tener un triunfalismo que hoy en día no es posible porque Uruguay no está clasificado y tiene por delante dos partidos muy complicados.

Hay algunas cuestiones en vista, sí, pero no hay apuro en avanzar ya que incluso la situación de los alojamientos en Catar va cambiando continuamente ya que hay selecciones que no están clasificadas y ya han reservado hospedajes. Vale recordar que la FIFA ya tiene seleccionados todos los hospedajes y lugares de entrenamientos y después son los equipos que van decidiendo en base a sus preferencias.

“La orden del cuerpo técnico es hablar solamente del partido con Perú. De nada más”, le transmitieron fuentes de la AUF a Ovación con firmeza, tanto como la respuesta de Alonso cuando el periodista le preguntó si la lista se reservados la proyectaba para el futuro pensando en una posible clasificación al Mundial.

Por otro lado, respecto a la elección de los técnicos de las selecciones juveniles Sub 15 y Sub 20, la decisión será consensuada entre los neutrales liderados por el presidente Ignacio Alonso, el director técnico Diego Alonso, Jorge Giordano como director de selecciones y Jorge Anania como gerente deportivo. Se espera que la decisión esté tomada para mediados de abril; no hay apuro ya que el primer torneo oficial será en febrero con el Sudamericano Sub 20.



El Tornado y toda la estructura celeste tiene claro que hasta el 29 de marzo en la noche de lo único que se habla es de las Eliminatorias.