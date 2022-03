Diego Alonso con Ovación: "No tenemos euforia; tenemos dos partidos que son finales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso, el técnico de la selección uruguaya, llega al Complejo Celeste apenas pasadas las seis de la mañana y se va próximo a las 19:00. “Si quiero hacer algo de ejercicio tendría que venir a las cinco de la mañana, je”, dice sonriendo ya fuera de micrófonos al terminar el mano a mano con Ovación. No le gusta hacer valoraciones individuales de los futbolistas ni hablar de situaciones específicas. Tampoco le gusta hablar del pasado: se centra en lo que se viene, en Perú y en Chile. Transmite pasión, seriedad y lo hace con un tono convincente. Destaca cómo los jugadores se compenetraron con su idea de juego y con lo que le pidieron y no quiere ni mencionar la palabra “Mundial” o “Catar”.

- Vas rumbo a los tres meses de trabajo en la selección uruguaya, ¿era lo que te esperabas cuando te imaginabas estar en este rol? ¿Disfrutás?



-El tiempo es muy corto. La vorágine me lleva a no poder hacer una reflexión en cuanto a la evaluación. Sí en cuanto al crecimiento permanente de las actividades que tenemos. Estamos felices con lo que estamos haciendo, con mucha tarea en el día a día y con muchas responsabilidades. Es poco tiempo para evaluarnos, más allá de que todo el tiempo tenemos que generar ese feedback para crecer, pero con poco tiempo para pensar y hacer un diagnóstico de cómo me siento. Sí te puedo garantizar que estoy disfrutando.

Diego Alonso en el duelo entre Paraguay y Uruguay por Eliminatorias. Foto: AFP.

- Sos un técnico joven, ¿te cuesta mantener esa distancia de jugador - entrenador?



-Creo que no se trata de si sos joven o no, sino de qué tipo de líder sos, qué tipo de entrenador sos y cómo transmitís. Creo que la naturalidad es lo que tiene más valor, cuando uno es auténtico y es natural es muy fácil transmitir. Lo que siento que tengo ganas de hacer, lo transmito de esa manera, sin necesidad de forzar nada, ni una relación ni una conversación. Cuando hay que dar el espacio porque lo siento, lo doy, cuando siento que tengo que intervenir, intervengo. Para mí es muy natural el tener que transmitir y comunicar, porque desde el primer momento que pensé que podía ser entrenador, o que soy entrenador, trato de ser lo más natural posible con los jugadores.

- A nivel general, ¿Qué cosas te dejaron conforme de la doble fecha anterior?



-Primero el rendimiento de los jugadores. A nivel general con el rendimiento dentro de la cancha pero sobre todo las cosas remarcar lo que hicieron con nosotros al recibirnos. Tuvimos un recibimiento fantástico, una recepción increíble ante lo que le estábamos proponiendo y eso es un valor agregado de los futbolistas y que nos hizo mucho más fácil el trabajo a nosotros.

- ¿Cómo vas a trabajar la euforia que se percibe? Los hinchas agotaron las entradas en pocas horas; si Uruguay gana y se da otro resultado clasifica el 24...



-Muy sencillo: no tenemos euforia. Tenemos dos partidos que son dos finales y lo manejamos de esa manera, sin euforia, sabiendo que para nosotros es importante lo que pueda pasar dentro del campo durante 90’. Nos alegra y nos pone felices que la gente nos apoye y nos dé ese cariño, creo que producto de lo que los jugadores transmiten, pero para nosotros lo más importante es Perú y luego Chile. Y en eso nos tenemos que enfocar.



- ¿No es difícil abstraerse de lo que pasa alrededor?



-Mirá, es difícil de explicar, pero muy sencillo de entenderlo. Y te digo que es difícil de explicar porque solamente lo pueden transmitir lo que te voy a decir los que compiten a alto nivel. Cuando vos tenés un foco, todo lo de alrededor, lo que vos no podés ejercer acción, no sirve de nada, y los que estamos acostumbrados a competir a alto nivel, entendemos que lo importante es lo que sucede en los entrenamientos y en los partidos. Es algo que es natural, no lo forzamos, lo sentimos así porque desde pequeños competimos y el que está acostumbrado a competir sabe de lo que estoy hablando; es competencia, y la competencia te exige concentración al máximo y concentrarse en lo que sos capaz de influir.

Diego Alonso. FOTO: Nicolás Pereyra.

- ¿Qué te genera el concepto “la Alonsoneta”, los memes y los sticker que te hicieron?



-La verdad que poco, no le doy importancia. Para mí lo más importante son los partidos de Perú y de Chile y poder darle herramientas a los jugadores para que se puedan desarrollar en el campo lo mejor posible, esa es mi obsesión. Lo otro es algo que no puedo manejar.

- ¿Qué análisis hicieron de la actuación de Sergio Rochet?



-Hacer valoraciones personales no lo acostumbro. No corresponde, eso es para ellos en privado cuando tengo que hacer una valoración de un futbolista me pone incómodo tenerlo que hacer ante la prensa. Creo que no es éticamente correcto del entrenador. Lo que puedo decirte es que me quedé muy contento con lo que vi en el desarrollo futbolístico de los dos partidos, con lo que dieron los jugadores: colectivo e individual.

- Para vos, que un jugador llegue sin rodaje, ¿es factor excluyente para que sea titular?



-Es importante que el jugador tenga actividad, pero no es excluyente. Hay infinidad de casos de jugadores que tenían pocos minutos y tuvieron un gran rendimiento e históricamente ha sido así. Siempre pongo algunos casos que recuerdo de mi época: Carini no jugaba y tuvo un rendimiento alto durante muchísimo tiempo, no una vez, infinidad de veces con la selección; Pablo García exactamente lo mismo; también sin mucha regularidad y, sin embargo, en la selección tenía un rendimiento excepcional. El ideal, cuanto más minutos tengan, mejor, pero no es excluyente.

- ¿Qué te ha transmitido Muslera respecto a su lesión?



-Los informes que tenemos son buenos, ya está apto para la competencia, de hecho estuvo en el banco en el último partido y eso habla de la evolución que ha tenido y hemos decidido colocarlo en la lista de reservados.

Diego Alonso. FOTO: Nicolás Pereyra.

- ¿Cómo está Edinson Cavani?



-Lo que te puedo transmitir, tanto de Edi como del resto de los muchachos, es que están aptos para competir en los partidos que vamos a tener.



- ¿Te preocupa los pocos minutos de Suárez en el Atlético?



-No, no. Es un poco lo que hablaba antes. Hay jugadores que pueden tener más minutos, otros menos, pero que no los excluye de lo que nosotros pensamos de cada uno de ellos.

- ¿Qué le veías a Pellistri que te llevó a convocarlo? ¿Qué te llevó a dejarlo en el equipo titular después de su rendimiento irregular contra Paraguay?



-A Facundo le veo muchas cualidades, él tiene unas características que son especiales, tiene buen uno contra uno, tiene dribbling. Creo que en el primer partido nosotros no fuimos capaces de aprovecharlo, no hicimos el partido que necesitábamos hacer para que pudiera tener su mejor potencial, y en el segundo partido sí él pudo expresarse mejor, nosotros le pusimos un contexto a él para que pudiera desarrollarse mejor.

- ¿Utilizás la lista de reservados como un factor de motivación para aquellos jugadores que no van a estar convocados?



-No. Los que están reservados es porque entendemos que tienen posibilidades de estar en una lista, por eso lo hemos hecho, no como un factor de motivación o un plan estratégico. Tuvimos que tomar recaudo ante una situación, se pierde un poco de vista lo que es el covid pero sigue estando y nosotros, como hicimos en la primer ventana, lo volvimos a repetir ahora. Si sucede alguna situación que nos ponga en emergencia, tenemos jugadores de dónde recurrir. De hecho, en la primer convocatoria, Torreira y Rossi cuando llegaron dieron positivo en el PCR y tuvimos que recurrir a esa lista más extensa y, por ponerte el caso si fuera para motivar, para que veas que no, es que Canobbio, que no estaba en la lista final, lo trajimos y jugó los dos partidos.

- ¿Cuál es la posición en la que De Arrascaeta más se destaca?



-Es un gran jugador, y los buenos jugadores de fútbol se desarrollan bien en cualquier parte del campo. Pero creo que, ya sea de mediapunta o ya sea jugando por banda, inclusive de interior, es un futbolista que lo puede desarrollar, es un futbolista que puede ocupar espacio, porque tiene un muy buen juego entre líneas y un entendimiento fuerte del juego, eso le permite jugar en varias posiciones.

Diego Alonso. FOTO: Nicolás Pereyra.

- ¿A la hora de elaborar una lista, ¿tenés en cuenta situaciones personales de los jugadores?



-(Piensa) El entrenador mira todo, hay un montón de parámetros que mirás. No creo que solamente haya una parte. El futbolista es un ser humano y todos los aspectos de la vida, ya sea profesional, que es lo que más nos atañe a nosotros, pero a nivel personal también debemos tener información. Eso no quita que sea una condición que pueda excluir a alguien, de que alguien tenga alguna situación, simplemente tratamos de tener la máxima información posible de los futbolistas.

- Cuando hacés la lista, ¿te das margen para proyectarse al futuro con ciertos jugadores?



-No, no. Cuando armo la lista pienso en Perú y en Chile. Y no solo en Perú, pienso en Perú y en Chile, en los dos partidos. Son dos partidos que nosotros teneos que hacerlo bien.



- Una de las jugadas que hiciste contra Paraguay fue volcar a Valverde como volante por izquierda, ¿qué te brinda ahí?



-Te voy a contestar, pero prefiero enfocarme en otra cosa. Fue algo estratégico, lo hablamos con él, entendíamos que había espacios que él se podía potenciar jugando en ese lugar. Me cuesta mucho hablar del pasado porque quiero vivir el presente, quiero vivir de Perú y Chile.

- ¿Qué fortalezas tiene Perú? ¿Dónde hacés hincapié?



-Lo más importante no tiene que ver con lo táctico, aunque son fuertes tácticamente, pero lo principal es que durante siete años se ha mantenido a alto nivel y eso habla por sí solo de la peligrosidad que tiene. Hace siete años que está el entrenador, pero además en siete años han sido constantes: han clasificado a un Mundial, en tres Copa América han estado entre los semifinalistas, es una causalidad, no una casualidad. Están quintos, tienen las mismas posibilidades que Uruguay de pelear ir directo al Mundial. Están en igualdad de condiciones que nosotros para poder ir al Mundial. La estrategia nuestra es poder hacer un partido que nos permita dominar, tratar de inducir a Perú a hacer el partido que nosotros queremos hacer y eso va a ser una lucha de poder. Ellos son muy fuertes. Si imponemos condiciones tendremos mayores posibilidades de ganar el partido.

Diego Alonso, entrenador de Uruguay. FOTO: Nicolás Pereyra.

Ronald Araújo y su versatilidad “Ronald puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de defensa, porque lo ha hecho con nosotros y en el Barcelona de lateral derecho, ha jugado de central derecho, de central izquierdo, y en alguna oportunidad ha jugado de lateral izquierdo. No es su perfil más natural, pero es un futbolista que puede hacerlo por su característica y comprensión del juego. A pesar de su físico, es un jugador versátil, que puede jugar en varias posiciones”, afirmó el Tornado sobre Araújo.

Las condiciones de Martín Satriano Sobre Martín Satriano y su reserva dijo que “tiene muchas cualidades, lo hemos seguido, nos interesan todas sus características. Puede jugar de punta o mediapunta, está jugando de punta y lo ha desarrollado bien más como delantero centro. Donde nosotros hemos visto que tiene un rendimiento que nos hizo observarlo un poco más, ha sido de mediapunta. Sus últimos meses jugando de delantero nos abre una posibilidad de que también tiene otra posición que lo puede hacer bien”.