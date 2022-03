Mario Rebollo rompió el silencio del cuerpo técnico de Tabárez tras su salida de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la salida de Óscar Tabárez de la selección de Uruguay el 19 de noviembre de 2021, uno de sus ayudantes técnicos, Mario Rebollo rompió el silencio y habló de los 15 años que estuvieron al mando. El asistente demostró autocrítica, dio su opinión de Diego Alonso y dio a conocer su futuro trabajo ligado al fútbol.

Después de tanto tiempo dirigiendo a la Celeste, el asistente del maestro contó cómo fue volver a ver la selección, pero está vez sin estar en la cancha. "Lo vi con muchos nervios, diferente a los que tenía adentro cuando empecé en la selección, luego lo aprendí a manejar, pero en este caso tuve muchísima ansiedad, sobre todo porque se pudiera revertir la situación. Me quedé muy feliz con los resultados que se han dado, muy contento. Uruguay ahora tiene la posibilidad de clasificar muy cerca", expresó Rebollo en el programa radial Peloteando (Radio Universal 970)

Consultado sobre el rendimiento de la selección en los últimos duelos que el cuerpo técnico de Tabárez estuvo al mando, expresó: "No tuvimos el rendimiento esperado. Más allá del resultado, fue de la manera y la imagen que nosotros dejamos. Si había algo que características a nuestra selección era la competitiva, se plantaba y le hacía partido a Brasil, Argentina y equipos europeos. Y a lo último no fue la imagen que esperábamos. Los últimos partidos de ese Uruguay competitivo fueron en de noviembre 2019, con Hungría y Argentina en Tel Aviv".

Rebollo indicó que ahora es un hincha más y sostuvo que "de la relación y decisión de los dirigentes no cuestiono nada, cuando salí supe que era una etapa terminada, Cuando salí me quedé con que tuve el privilegio de trabajar casi 16 años ahí. Deseo lo mejor para la selección".



"Tuvimos la oportunidad de cambiar las cosas y no se pudo", añadió.

El entrenador no ha vuelto a reunirse personalmente con el maestro ni con el otro ayudante del cuerpo técnico, Celso Otero. "No nos hemos juntado, pero sí estado en contacto. La evaluación la debe haber hecho cada uno, no en conjunto. Yo no tengo conocimiento de lo que piensan mis compañeros", aseguró Mario.

"Hubo muchas cosas buenas y se dejó un camino para que lo pueda seguir cualquier otro entrenador. Una continuidad en selecciones juveniles que nuestro país no tenía y una competitividad que sigue creciendo. Creo que eso es algo que se debe mantener y es gracias al maestro", añadió sobre el proceso.

La posibilidad de dirigir

- "No, tengo otras cosas para hacer. Me estoy ocupando de la organización y formación de la escuela de fútbol de Enfoque y ahí me voy a quedar. Si bien en algún momento lo pensé, no quería irme del país, y ya después no me entusiasmó demasiado y sabía que tenía esto otro por delante. Me tiene muy contento esto", explicó Rebollo consultado por el cargo de DT.

¿Qué le parece Diego Alonso?

- "Me pareció bien que eligieran a Diego, cualquiera de los entrenadores que estaba en carpeta me parecían que eran buenos para la selección. Diego tiene su impronta y me arece que los jugadores lo captaron, lo hizo bien. Si es en beneficio de la selección mejor"

Los jugadores que no habían aparecido en la lista

- "Entró muy bien Mathías Olivera, lo conocíamos bien y lo teníamos en proceso de juveniles. Nunca lo habíamos reservado, pero habíamos hablado de Olivera. Pero por determinadas decisiones elegimos a otro jugador".

¿Uruguay al Mundial?

Sobre si la selección logrará clasificar al torneo del mundo, Rebollo expresó: "Sí. Ojalá. Quedan dos partidos complicados, pero me parece que Uruguay tiene posibilidades de ganar y esperar que Chile no saque puntos con Brasil".