Celso Otero: la autocrítica, los temores hechos realidad y las declaraciones de Tabárez

La selección de Uruguay atraviesa desde hace algunos meses un momento muy duro tanto anímica como deportivamente, donde las opiniones y los rumores se multiplican. Celso Otero, uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Celeste que hoy está en la cuerda floja, habló de la situación, las decisiones que se tomaron y las que no.

¿Cómo evalúa el cuerpo técnico de la situación?

- "Nosotros cuando se modificó el fixture preveíamos una situación muy riesgosa de derrotas en cadenas porque estadísticamente Argentina, Brasil y Bolivia en La Paz nos ha marcado muchas veces con derrota. Perder siempre deja huellas, pero no es lo mismo que alternar resultados positivos y negativos. A la prueba está que estamos en ese tema ahora. Eso como primer tema a considerar; luego, reconocemos que han habido situaciones de las que todos somos responsables, sobre todo nosotros, el cuerpo técnico; de no conquistar goles en momentos propicios y recibir algunos que se convirtieron en derrota. Esto nos pone en alerta para tratar de revertirlo inmediatamente y de eso se trata ir al Mundial... A sabiendas de que quedan cuatro partidos que son finales para lograr el objetivo que todos (el resto de las selecciones que no son Brasil y Argentina) pretendemos", expresó Otero en Último Al Arco (Sport890).

-"Nos sentimos responsables siempre de todo lo que sucede. Somos quienes lideramos el grupo para que se disputen los partidos y cuando los futbolistas juegan van en representación de nuestra idea e intentan llevarla adelante. A nosotros como contrapartida lo que ellos realizan en la cancha nos corresponde responder con el valor de la responsabilidad. Los partidos se juegan o se desgranan minuto a minuto y a nosotros nos quedan los partidos analizados para tratar de corregir errores y fortalecer algo que tiene que ver con no dejarte ganar por la frustración cuando se producen derrotas. Reconocemos que no queríamos lo que pasó, lo estamos viviendo y lo tenemos que revertir".

¿Qué se hizo mal en la última fecha?

-"Planificamos un partido con Argentina en el cual los lleváramos a una situación que nos permitiera doblegarlos, con una actitud de rebeldía mayor a la que pudimos exponer después del 2-0. La idea era que intentáramos traducir en sentimiento lo que la gente tenía en las tribunas y demostrar que somos competitivos. Lo tratamos de llevar a la cancha, pero Argentina usando su calidad obtuvo el resultado por concretar en la red. En el último con Argentina el público reconoció que había diferencia con los otros dos partidos que ya habíamos vivido con Argentina y Brasil. Fuimos a La Paz sabiendo las condiciones que ofrece la altura (3.600 metros) en los partidos e hicimos una planificación que por un rato se llevó adelante, pero sabemos que mantenerlo de forma precisa es muy difícil por el desgaste que genera la altura y el comportamiento del balón, evidentemente aparecieron situaciones adversas".

"Somos conscientes y responsables. Cuando los futbolistas no pueden cumplir con la satisfacción de los resultados no nos justificamos en los errores de ellos, sino que nos hacemos responsables. Somos los que tenemos que dar las explicaciones como lo estoy haciendo yo ahora". Celso Otero Asistente Técnico de Uruguay

El asistente de Tabárez se paró más cerca de la cancha en estos últimos duelos y, según dice, la decisión se tomó luego de haber escuchando a "todas las partes". "Nosotros no somos tan necios como para no escuchar a las autoridades, que con preocupación manifiestan sus posturas; a los futbolistas, que también quieren sentirse reforzados en el apoyo que pueden darle alguna condición diferente a la que se viene manejando; y a la prensa especializada y el público general, que a veces nos reclaman algo que puede tener apoyo directo en cercanía al campo de juego. Se incorporó un entrenador de arqueroS para permitirme a mí mayor cercanía a la idea de lo que se va entrenando para cada partido y que también pueda dar indicaciones directas en el momento del duelo. Así como un fisioterapeuta y preparador físico. En conversación con las autoridades llegamos a estas decisiones".

¿La gente quiere que se queden?

- "La gente lo que quiere es que Uruguay gane y cuando no se gana los más fanáticos o los menos equilibrados se pueden manifestar con una forma más enfática, de hincha, y yo eso lo acepto. A las redes sociales ya no les doy ese valor, porque no es lo mismo que se me transmite en un encuentro social. En redes no sé quién las está expresando o qué capacidades tiene para expresarlas".

¿El Ejecutivo volverá a analizar la situación?

- "No lo sé, nunca desconocimos la potestad de la autoridad que está frente a nosotros y le tenemos mucho respeto. Lo hemos manifestado en todas las expresiones públicas y creo que en el diálogo que se dio en el Complejo cuando parecía estado de relación de ruptura, quedó claro el grado de respeto que tenemos hacia la autoridad y el de intención conjunta de llevar a Uruguay al Mundial. En eso estamos y no tenemos otra postura que no sea el buen comportamiento verbal y de intención para con la autoridad y con el público en general".

Otero negó que las declaraciones de Tabárez sobre que nadie podría exigirle el cargo fuesen para las autoridades e indicó que el maestro "intentó fue ser enfático en que no iba renunciar a este desafío de llevar a Uruguay a Catar, lo ha tomado con el compromiso de aguantar lo que se tenga que aguantar. Cuando se pierde se sufre, hay que tener un soporte especial que nace de la rebeldía. Minutos después de los partidos hay que dar recetas a preguntas que serían para ser formuladas en otro momento. Es una respuesta que no es tan precisa en palabras como el sentimiento. Nadie desconoce la autoridad del presidente ni de cada miembro del Ejecutivo; ni que estamos donde estamos gracias que se nos ha concedido el contrato para hacerlo".

Todos juntos

- "Este es un momento para pensar cómo salimos adelante después de haber hecho una reserva de 33 futbolistas y quedarnos con 23. Yo creo que debemos concentrarnos en la situaciones deportivas y no hacerlo en las situaciones anímicas que despiertan las derrotas. Tenemos que estar por encima de eso, si no no salimos adelante. Si nos dividimos y empezamos a ver los ellos y los nosotros terminamos afuera del Mundial".

¿Dónde estuvieron los errores?

El cuerpo técnico de la Celeste ha sido criticado por muchas decisiones, una de ellas fue quitar a Luis Suárez durante el duelo ante Colombia. “Nos cabe la responsabilidad de dosificar los minutos en partes iguales entre Suárez y Cavani, teniendo en cuenta los partidos que venían después (Argentina y Brasil) y administrar en esas tres fechas tan difíciles algo que todos sabemos que es ninguno de los dos venía con las mejores condiciones ni su mejor forma física. Le erramos, porque en el segundo tiempo el equipo cayó de manera notoria", expresó Otero, y agregó que durante el duelo con Bolivia, el Pistolero se mantuvo en el banco para hacer uso de los que "tenían mejores condiciones físicas".



"Debe haber más, si nos ponemos a analizar y después que ocurren los sucesos", señaló sobre los errores.

"Hay que ser más tolerantes sobre todo por cómo se dieron las cosas. En los dos casos que se le puede adjudicar responsabilidad al jugador (Muslera): primer gol de Argentina en Buenos Aires y el primero de Bolivia, en los dos casos hay intención del jugador rival intenta golear la pelota arriba del arco y el no golpearla significó un cambio en la interpretación respecto a la que se podría haber hecho. Ser tan drástico con un deportista, que tiene más de 100 partidos en el arco de la selección, termina dañando la autoestima del jugador”, sostuvo el ayudante sobre la polémica que se generó cuando la selección de Bolivia abrió el marcador tras un error de Uruguay, donde el arquero fue muy criticado.

Las fechas que restan

"¿Nosotros somos los únicos que tenemos que luchar por el fútbol uruguayo? No. Esto hay que convertirlo en algo que será causa para un lado, para el otro, pero ya sufrimos la manipulación de un fixture (y significó esta situación de los cuatro partidos difíciles) estamos hablando de que se digite y se acabó, por poderío económico, que parece ser lo que está primando acá, y poderío político que parece ser a donde se quieren llevar las cosas. Eso lo tenemos que defender todos y no dejarlo a cinco individuos del cuerpo técnico", indicó sobre la posible fijación de la altura para el partido con de Chile por Eliminatorias.



¿Nunca se plantearon hacerse a un lado?

-"En eso quiso ser enfático el maestro en la conferencia: aguantar lo que haya que aguantar. Ganar partidos que nos lleven al Mundial, y de eso no nos mueve nadie. Entre nosotros lo hemos gestionado en cada Eliminatorias que hemos gestionado, no quisiéramos estar cómo estamos, y estamos, pero vamos a salir adelante".