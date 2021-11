Se reunió el Ejecutivo, pero se tomará un tiempo para hablar del futuro de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La continuidad de Oscar Washington Tabárez al frente de la Selección de Uruguay vuelve a estar en discusión. A los malos resultados (derrotas en casa 0-1 con Argentina y en La Paz 3-0 ante Bolivia) en las Eliminatorias, se sumó un nuevo ingrediente: la molestia de algunos integrantes del Consejo Ejecutivo de la AUF por las declaraciones pospartido que realizó el entrenador.

"No sé quién me puede exigir eso después del tiempo de trabajo que tengo acá", dijo el seleccionador nacional al ser consultado sobre si pondría el cargo a disposición. A algunos integrantes del Ejecutivo esto no les gustó nada, porque sintieron que la frase de alguna manera los rozó.



“Hubo alguna frase en la conferencia de prensa de Tabárez que hubiera preferido no escuchar. Cada uno tiene su rol: los jugadores juegan, el técnico dirige y las decisiones las tomamos los dirigentes”, dijo con firmeza Jorge Casales al programa Último Al Arco (Sport 890) antes de la reunión que el Ejecutivo tuvo este miércoles a la noche.

En algún momento se manejó que de esta reunión participaría también el cuerpo técnico de la selección, pues estaba pactada desde antes de la doble fecha de Eliminatorias. Sin embargo y en virtud del contexto, se decidió que de este encuentro solamente participarían los dirigentes. Y el tema de la continuidad de Tabárez estuvo sobre la mesa.



Sin embargo, no se tomó ninguna resolución. Ni se lo respaldó ni se evaluó removerlo del cargo. Obviamente se charló de la preocupación por el momento del equipo Celeste (séptimo en las Eliminatorias), pero se llegó a la conclusión de tomarse unas horas para reflexionar y entonces sí tomar una decisión.

Un contexto diferente al de octubre

En octubre pasado, cuando se evaluó por primera vez la continuidad de Tabárez y se determinó que siguiera, la decisión fue adoptada por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y respaldada por sus compañeros. Según supo Ovación entonces, la postura fue: que Alonso decida y el resto apoyará. Por eso se logró unanimidad en la votación por la continuidad del seleccionador. Ahora la posición sería distinta.



Primero, porque ya el presidente tampoco estaría tan firme en su postura de darle continuidad a la Era Tabárez; y segundo porque ya no hay voluntad de acompañar la postura que adopte Alonso, sino de votar. Y allí es cuando el panorama se complica, porque ya en octubre eran más los que estaban dispuestos a levantar la mano por cortar el ciclo.

En cuanto a los plazos, Casales explicó que a diferencia del contexto de octubre, esta vez hay tiempo. En el pasado mes no lo había, pues cinco días después de la reunión que mantuvo el Ejecutivo con Tabárez en el Complejo Celeste había que dar una lista de reservados para esta doble fecha. Ahora la selección no jugará hasta finales de enero. Esto no beneficia al técnico.

Habrá que esperar algunas horas, posiblemente al lunes. Una de las cuestiones que maneja el Ejecutivo (seguramente con la sugerencia de Conmebol) es que pase la final de la Copa Sudamericana, pues será este domingo y tirar la bomba sobre la mesa de una eventual salida de Tabárez significará perder espacios de promoción a este partido decisivo entre los brasileños Athletico Paranaense y Bragantino.



Entre el precio de las localidades y que no son equipos que generen mucha expectativa entre los uruguayos, ya se habla bastante poco de este juego.



Por algunas horas más entonces es seguro que Tabárez seguirá siendo el técnico de Uruguay.