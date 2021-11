Eliminatorias: ¿qué les pasa a los jugadores que no fueron citados por Tabárez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Tabárez tuvo que meter mano en la convocatoria para la doble fecha de las Eliminatorias del Mundial de Catar de 2022, armando un rompecabezas a causa de los jugadores que no estaban en sanidad.

¿Quiénes son los ausentes de cara los duelos ante Argentina y Bolivia? Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Federico Valverde, Maxi Gómez, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Edinson Cavani.

Nicolás de la Cruz

La "trombosis venosa" que afectó uno de sus pies durante el duelo de River Plate ante San Lorenzo aún no le ha permitido sumarse a entrenar con el resto del equipo y De la Cruz ha estado practicando diferenciado. Cabe recordar que luego de realizarle estudios, el volante quedó en observación a causa de las secuelas que esta lesión podría dejarle. Esta afección es la formación de un coágulo de sangre en una vena o arteria que bloquea la circulación normal. Cuando la trombosis es a nivel venoso, los coágulos pueden desprenderse y trasladarse hacia el pulmón, haciendo que el riesgo sea mortal y, aunque al jugador no le duele, debe seguir un tratamiento médico con un anticoagulante y entrenar diferenciado.

Giorgian de Arrascaeta

El Cocho se había retirado tras sentirse durante el duelo Uruguay-Colombia, disputado el 7 de octubre. La sanidad de la AUF constató que se trataba de una cuestión muscular en recto anterior derecho del jugador.



Y aunque se estimaba una recuperación más rápida, que incluso lo iba a dejar participar del duelo ante Athletico Paranaense, la lesión resultó en un desgarro de segundo grado (lleva seis semanas de recuperación y van cuatro) y la sanidad de Flamengo extendió la espera.

Federico Valverde

A Valverde le sucedió algo similar. Durante el duelo clásico entre Real Madrid y Barcelona el mediocampista, que había ingresado desde el banco, se tuvo que retirar a los 72' al caer de mala manera sobre su rodilla luego de un duelo aéreo con Piqué y sufrir un leve esguince de rodilla, que hasta ahora le ha llevado un poco más del tiempo que se estimaba. De todas formas, de haber sido citado, el mediocampista uruguayo tampoco podría haber participado del primer encuentro, ya que está suspendido por acumulación de amarillas.

Maxi Gómez

Al igual que al Pajarito, su lesión le ha hecho perderse varios partidos por LaLiga de España. Maxi es otro de los jugadores celestes que está en proceso de recuperación de un microdesgarro en recto anterior de su pierna derecha y por esta razón tampoco forma parte de la convocatoria.

Matías Viña

Una baja que sí se veía venir. El lateral izquierdo de la Roma, Matías Viña, no fue convocado para el duelo del pasado jueves frente a Bodo por la UEFA Conference League y esto fue lo que encendió las alarmas. El uruguayo habría sufrido una contractura del abductor de la pierna derecha que lo dejará momentáneamente fuera de las canchas. Posiblemente la recuperación sea rápida, pero, luego de caer en los últimos duelos y toda el revuelo que generó la actitud de la selección durante las derrotas, Tabárez no puede arriesgarse a las incertidumbres.

Sebastián Cáceres

El uruguayo, zaguero de América, venía de ser muy criticado por su desempeño durante la caída de su equipo en la final de Concachampions ante Rayados de Monterrey y no participó del duelo ante Cruz Azul de este domingo, donde Jonathan Rodríguez, quien sí fue convocado, convirtió el gol de la victoria de penal. Su club no había reportado la lesión del defensa, pero este viernes la sanidad de la AUF lanzó un comunicado que lo incluye, aunque aún no ha especificado de qué afección de trata.

Edinson Cavani

Esta fue la lesión más sorprendente y misteriosa, porque nadie, ni siquiera la Asociación Uruguaya de Fútbol, había sido notificada de esta lesión. Aún más sorpresiva cuando el delantero había jugado sin problemas ante el Atalanta por la fase de grupos de la Champions League.