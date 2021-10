River venció a San Lorenzo y sigue primero; De la Cruz salió con un molestia muscular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

River Plate venció anoche a San Lorenzo por 3-1 y, finalizada la decimosexta fecha del fútbol de la vecina orilla, se mantiene como único puntero del campeonato.

El Ciclón comenzó ganando con un tanto de Nicolás Fernández, pero el Millonario lo dio vuelta con un hat-trick de Julián Álvarez.

El uruguayo Nicolás De la Cruz fue titular, pero salió sentido a los 23 minutos. River emitió más tarde un parte médico indicando que el volante tuvo una "molestia muscular en gemelo izquierdo". Se aguardarán las horas para conocer el alcance de la lesión.



Con este triunfo River alcanzó las 36, cuatro más que su escolta: Talleres del Cacique Medina. Justamente ambos equipos se enfrentarán el próximo jueves en Córdoba en un partido clave en la definición del campeonato.



San Lorenzo no levanta cabeza en el torneo. Tiene 17 puntos y marcha en el puesto número 20 de la tabla de posiciones. Sin embargo, Paolo Montero destacó que no dará un paso al costado. "En estos casos, el responsable siempre es el entrenador y asumo esa responsabilidad.Les digo al hincha y a todos que el responsable soy yo, pero no me bajo del barco. Hay que seguir trabajando", afirmó.