Eliminatorias: en 24 horas se vendió la primera tanda de entradas para el Uruguay-Argentina

Uruguay disputará el próximo 12 de noviembre una nueva jornada de Eliminatorias enfrentando a Argentina por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 y lo cierto es que el apoyo de los hinchas no faltará ya que en las primeras 24 horas se acabó la primera tanda de entradas.

Cabe recordar que estas eran únicamente para aquellos que cuenten con la tarjeta Brou Recompensa y que podían hacerse con los boletos con importantes descuentos.

Luego de que se pusieran a la venta este miércoles por la tarde, fueron todas vendidas y este jueves así lo anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes sociales.



En total fueron 7.000 las entradas que se vendieron ya que 5.500 se fueron en el primer día de venta y las 1.500 restantes en el correr de este jueves.

En las primeras 24 horas de venta, se agotó la PRIMERA TANDA de entradas para Uruguay vs Argentina por Eliminatorias.

De todas maneras, aquellos que todavía no tienen su entrada no quedaron afuera ya que este viernes 5 de noviembre, desde las 11 de la mañana, se colocará otra tanda de entradas, que estará compuesta de entre 3.000 y 5.000 boletos, para clientes de Brou Recompensa y también para el público general que no cuente con esta tarjeta.



Los precios para aquellos que tengan la tarjeta son de $990 para las tribunas Cataldi y Guelfi, $1960 para la Damiani Alta, $2200 para la Damiani Baja y $3910 para la Henderson.



Para el público general, los precios para las tribunas Cataldi y Guelfi son de $1250, mientras que para ir a la Damiani Alta habrá que abonar $2450, así como $2750 para la Damiani Baja. La Tribuna Henderson tendrá un costo de $4890