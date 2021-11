Qué esconde la sorpresiva lista de Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay y Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una base firme, sólida, integral y que no se salía de una línea venían marcando las últimas convocatorias de Lionel Scaloni en la selección de Argentina, sobre todo luego de obtener la Copa América de Brasil.

Los buenos resultados y el esperado título llevaron al técnico a hacer algunas modificaciones pero sin mayores sorpresas: suplantar a algún jugador por lesión o por alguna situación particular.

Pero en la jornada del jueves, Scaloni dio a conocer la lista de convocados para jugar ante Uruguay y Brasil por la fecha 13 de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y aparecieron las sorpresas.

¿Qué lo llevó al técnico a optar por jugadores jóvenes sin experiencia en la selección? No es novedad que Scaloni convoque a jugadores jóvenes. Ya lo hizo con Julián Álvarez, antes de que el delantero se convierta en un jugador Top del fútbol argentino.

Y desde el cuerpo técnico albiceleste creen que tener ese contacto en el predio de Ezeiza con "los mejores" ayuda a los futbolistas a ser mejores, valga la redundancia. Eso ocurrió con Álvarez, que se transformó en figura de River, y eso intentarán que suceda con los nuevos convocados como Thiago Almada y Enzo Fernández.

Es que esos dos futbolistas puede que tengan una especial consideración ya que podrían perfectamente saltar al campo de juego si es que el técnico así lo dispone porque Fernández fue citado para poder ser una alternativa a Leandro Paredes, quien llegará a la selección tras recuperarse de un desgarro, pero no es la única opción ya que también está Guido Rodríguez.

Respecto a Almada, el cuerpo técnico lo quiere tener bien cerca para ir potenciándolo, pero no descartan que pueda tener algún minuto en cancha para que ya vaya sabiendo lo que es ponerse la camiseta albiceleste. Y si lo hace, será nada menos que en partidos de vital trascendencia como contra Uruguay y Brasil.

"Acá no se le regala nada a nadie" es la frase que retumba en Ezeiza y refiere a que por algo se citan jugadores. No hay detalle librado al azar y por eso, el objetivo de convocar a jugadores jóvenes que aún no estaban en la órbita de los entrenadores del seleccionado es darle loa oportunidad de ser parte del plantel para que empiecen a formar parte de ese plan integral que tiene la selección argentina.

Y con eso se destapa un mito: la concentración de la selección mayor no está cerrada a las estrellas porque también hay lugar para los juveniles y Lionel Scaloni lo empezó a demostrar.

Pero además de todo eso hay un mensaje claro hacia el fútbol argentino ya que aún siendo jugadores sparrings, futbolistas como Santiago Simón, Cristian Medina, Exequiel Zeballos y Federico Gomes Gerth, están en la lista del seleccionado mayor y tienen el mote de “citados” en Fecha FIFA.

Esto quiere decir que sus clubes (Boca, River y Tigre) no podrán negarse a estas citaciones y esto es algo que el cuerpo técnico argentino utilizará cada vez más porque hay algo que prima en Ezeiza: la selección por encima de todo.

Pero también hay excepciones como las de Matías Soulé, el juvenil de 18 años que está en la Juventus y que fue convocado para que tenga un acercamiento a la selección pero que responde a que el cuerpo técnico está buscando futbolistas que son promesas del fútbol argentino y que en el futuro pueden ser parte estable del combinado mayor.

De todas maneras, hay algo que queda claro y es que a pesar de haber encontrado una base sólida en el plantel, Lionel Scaloni sigue buscando futbolistas porque entiende que esto es un proceso que se debe seguir alimentando para que continúen llegando los buenos resultados.