Matías Viña y una lesión muscular que lo puede dejar afuera de las Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La lista de convocados de cara a los duelos de Uruguay por Eliminatorias ante Argentina y Bolivia todavía no se ha dado a conocer, pero es probable que tenga algunas bajas y en próximamente se podría sumar una más: Matías Viña.

El lateral izquierdo de la Roma no entró en la convocatoria para el juego de su equipo ante el Bodo por la UEFA Conference League y en Italia afirman que se trata de una molestia muscular.

Tanto Corriere dello Sport como Gazzetta dello Sport hacen referencia a que la lesión apareció en las últimas horas y que por eso no formará parte del equipo que buscará reponerse del 6-1 sufrido en la fecha pasada ante el mismo rival.



Conocer el grado de la lesión y la evolución de la misma será clave para saber si el nacido en Empalme Olmos podrá formar parte o no de la nómina final de Óscar Washington Tabárez.



Es importante remarcar que entre los reservados hay un solo jugador que puede jugar de forma natural como lateral izquierdo y es Joaquín Piquerez, aunque está claro que también puede hacerlo Martín Cáceres.



A propósito, en caso de que Viña no llegue el cuerpo técnico de la selección uruguaya podría solicitar la presencia de un futbolista que se desempeñe por ese sector en el fútbol uruguayo como podría ser Camilo Cándido quien integró nóminas de la selección en otras ocasiones.