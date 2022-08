Pablo Repetto tiene la confianza intacta en Nacional: "Ahora vamos por el Uruguayo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Confiamos mucho en el plantel, hay un buen grupo, eso es muy bueno, creo que esto que sucedió en la Sudamericana nos va a hacer reflexionar en algunas cosas, tenemos una sola mira hoy, que es el campeonato Clausura, la Anual, ahora no estamos desviados con otros torneos, así que estamos enfocados 100% en esto”. Las palabras corresponden a Pablo Repetto, entrenador de Nacional y su reflexión sobre si le preocupa cómo puede impactar este resultado adverso en un equipo al que se lo veía muy positivo y con ganas de revertir la serie con Atlético Goianiense.

Silencio. Ya sin rondas de charlas en los pasillos como había pasado en la ida. Con conversaciones en bajo tono y con escasos cánticos de los hinchas. Así fue la vuelta en el chárter de Azul que trajo al plantel de Nacional nuevamente a Uruguay ayer por la tarde. Un clima totalmente diferente al de viaje de ida.



Más allá del 0-1 adverso del Gran Parque Central, íntimamente todos pensaban que la llave era levantable y que este Nacional estaba para más en la Copa Sudamericana. Había una enorme ilusión por llegar a una fase decisiva del certamen, como hace mucho tiempo no pasa.



Hasta Luis Suárez pasó mucho más desapercibido. Apenas un adulto de unos 45 años se animó a sacarse una foto con el Pistolero en pleno vuelo. Otros dos lo intentaron, pero fueron frenados porque era un momento en el que el futbolista estaba descansando.



“No queda otra que cambiar el chip, afrontar lo que viene porque tenemos un partido decisivo el domingo. Es un golpe duro para todo el plantel, también lógicamente para Luis (Suárez). Tenemos que aspirar a ganar el Campeonato Uruguayo, que es lo que tenemos ahora por delante”, comentó Sergio Rochet, uno de los capitanes de Nacional, afectado por la eliminación pero con ganas de enfocarse en el Uruguayo.



El arquero tricolor recibió cuatro goles en la serie contra los brasileños, aunque poco tuvo que hacer en todos ellos. Quizás el más cuestionable fue el primero del martes, ya que todos sabían la virtud al lanzar los laterales de Hayner. Incluso el arquero ordenó a sus compañeros antes del gol, amagó a salir, pero igualmente finalizó en gol. “Dejando de lado lo táctico, que se habla puertas adentro, lo que reprocho son los errores puntuales, las desatenciones, pero no buscar culpables, todos somos responsables”, aclaró Repetto. “Asumimos la derrota, pero la serie tuvo que ser mucha más pareja por el nivel de los dos equipos, no pudimos ponernos en partido y no estuvo a la altura. Ahora vamos por el Uruguayo”, sentenció.

El plantel retorna este jueves a las prácticas

Ayer por la mañana, antes de partir desde Goiania, aquellos jugadores que así lo decidieron, fueron a realizar un breve movimiento en el gimnasio del Hotel Castros Park. Otros optaron por quedarse a descansar más tiempo después de lo que fue la derrota con Atlético Goianiense del martes por la noche. El plantel llegó a las 16:30 al Aeropuerto de Carrasco y los jugadores quedaron liberados para ir a sus hogares.



Hoy los futbolistas se volverán a encontrar por la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para empezar a preparar el partido decisivo del domingo contra Liverpool, que se jugará en el Estadio Belvedere.



Pablo Repetto no podrá contar con Mario Risso, quien se recupera de su fractura del tabique nasal, una lesión que lo ausentará cerca de tres semanas. El zaguero acompañó al equipo en Goiania.