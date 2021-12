Pablo Míguez espera la nacionalidad peruana, pero afirma que le "encantaría" retirarse en Danubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El defensa uruguayo de Alianza Lima Pablo Míguez anticipó que espera lograr la nacionalidad peruana para comienzos del año 2022, lo que liberará un cupo de extranjero en el conjunto blanquiazul.



"El tema de la nacionalización va muy bien. Tengo fe de que, a más tardar, la primera semana de enero ya estaría nacionalizado. No ocuparía cupo de extranjero, que es algo importante para el club y también para mí", comentó Míguez en una transmisión en redes sociales.



El defensa, de 34 años, también destacó que tiene contrato con Alianza para todo el año 2022 y no descartó la posibilidad de retirarse en el cuadro 'íntimo', aunque reconoció que le gustaría hacerlo en el Danubio, el club donde se formó.



"Me encantaría retirarme en Danubio, equipo del cual soy hincha y salí de ahí, pero en el fútbol nunca se sabe. Yo encantado de la vida de seguir en Alianza Lima. Si tengo la posibilidad de retirarme en Alianza, bienvenido sea", manifestó.

Tras proclamarse campeón de la liga peruana la pasada temporada, Míguez advirtió la exigente temporada que le espera al equipo blanquiazul, que regresará a la Copa Libertadores, donde está clasificado para jugar la fase de grupos.