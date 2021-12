Kevin Méndez: la polémica en Defensor, su posible retorno a Peñarol y su imposibilidad de jugar en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El volante de Defensor Sporting, Kevin Méndez, habló este jueves de su presente en la violeta, el ascenso y su posible llegada a Peñarol, arribo que al ser hincha y haberse formado del mirasol espera con ansias. No así una posible vinculación con el tricolor.



Ahora el elenco del Parque Rodo toma oxígeno, pero no si antes haber pasado por momentos difíciles en una interna en llamas. La rescisión de Leonel Rocco, el mal momento futbolístico y los nueve jugadores desvinculados del club, cuestión por la cual Méndez fue consultado. "Yo lo viví de una manera estresante. Fue muy difícil para mí todo la situación. Éramos 10 u 11 compañeros que nos reuníamos todos los días y de pronto 9 de ellos dejaron el plantel. Todos los días pasaba algo nuevo en el grupo. Luego se hizo público y pasamos mal", expresó el jugador a Hora 25 Deportes (Radio Oriental).



"Hubo varios episodios que los jugadores dejamos pasar y lo mismo por parte del otro lado (cuerpo técnico), y luego por un problema mínimo estalló esta bola. Lo mejor hubiese sido sentarse a hablar y haberlo solucionado ahí", añadió.

Su futuro

Kevin fue uno de los jugadores muy importantes para lograr el ascenso a la Primera quedando como uno de los referentes. Su contrato finaliza el 31 de diciembre, pero aún no sabe si renovará o no. "Defensor me planteó renovar, pero también tengo otras oportunidades que está manejando mi representante. En estos días tomaré la decisión", indicó.



"Estoy enterado del intenciones de Peñarol, Pablo Boselli me lo comentó. Obvio que me gustaría volver.Hice todas las Formativas en el club y me fui muy joven. No tuve la oportunidad de debutar y por una espina particular y personal que tengo me gustaría volver algún día", sostuvo el volante de 25 años que aún no conoce a Mauricio Larriera personalmente.



Respecto a Nacional Méndez tiene otra postura: “El otro día Pablo me comentó la situación de Nacional y la verdad que no. Si bien agradezco, a cualquiera que se interese por mí. Pero me crié en Peñarol, sería una decisión muy difícil. Yo soy hincha de Peñarol, mi familia también", dijo.



Además, Kevin tiene otras posibilidades del exterior como México o Estados Unidos, que aún resta evaluar.



En esta misma sintonía, Pablo Boselli expresó este jueves en Último Al Arco: “Oficial por Kevin Méndez por Peñarol no hay nada, sí hablé con un dirigente sobre él, pero todavía no hay nada”.



Destacado

"Todos me sorprendieron. Pero el que más me sorprendió y no te hablo de lo futbolístico fue Alan Maturro, el físico y la personalidad que tiene. Y me sorprendió que este año tuvo varias adversidades, el ya había subido con nosotros, tuvo que volver a bajar, su mamá falleció por COVID-19, se fracturó, y me llamó la atención el valor que tuvo para revertir la situación siendo un chiquilín", sostuvo Méndez respecto a los destacados en la campaña violeta en busca del ascenso.