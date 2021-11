Leonel Rocco: "Lamas le fue feo a un compañero en una práctica y por eso lo separamos del plantel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando un plantel se pone en contra de un técnico, tenga razón o no, el seguir en el cargo se hace cuesta arriba. Esto le sucedió a Leonel Rocco en Defensor Sporting.

Ser entrenador de un equipo que acaba de bajar a la Segunda División no es fácil y menos cuando las cosas no salen. El clima se torna tenso y las sensibilidades aumentan. Rocco tomó una decisión que a los jugadores no les gustó, la directiva tuvo que intervenir y el plantel no dio el brazo a torcer. La única opción era que él dejara de ser en entrenador y así fue.

Puso su cargo a disposición y la directiva, sin encontrar otra solución, accedió. "Yo tenía un gran compromiso con la grandeza de la institución. Creemos que lo mejor en este momento era renunciar. Lamas le fue feo a un compañero en una práctica y por eso lo separamos del plantel", expresó el ya extécnico violeta en una entrevista a Radio Oriental 777.

"Nos vamos con la cabeza en alto y sabiendo que todas las decisiones disciplinarias que tomamos las hicimos pensando en el bien del grupo y del equipo. El plantel no lo creyó así y es por eso que nos vamos", agregó.

Rocco no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre la reunión entre los jugadores, el plantel y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y expresó: "Hace poco se separó un jugador del plantel de Peñarol y nadie de la Mutual fue a defenderlo. Hoy en Pichincha estaban todos los directivos de la Mutual haciendo no sé qué. Es obvio que tenían interés en meterse en nuestra decisión". Leonel hace referencia aquí al caso de Ariel Nahuelpan.

¿Quién será el nuevo técnico de Defensor?

Ningún club puede estar mucho tiempo sin un técnico definido, pero menos uno que está en las etapas finales en busca del ascenso a Primera, por lo que la dirigencia se encuentra en una búsqueda activa del sucesor. Algunos de los nombres que suenan en el club son Gerardo Miranda y/o Héctor "Samantha" Rodríguez (campeones uruguayos con Defensor) o Nathaniel Revetria. Los tres actualmente dirigen formativas del club.