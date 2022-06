Oscar Cruz, el goleador histórico de las formativas de Peñarol, renovó su contrato con el club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol se aseguró la continuidad en el club de Oscar Cruz, el goleador histórico de las formativas aurinegras, quien renovó su contrato con la institución mirasol en el mediodía de este jueves.

En el Palacio Peñarol y junto al presidente carbonero Ignacio Ruglio, Cruz firmó el nuevo vínculo con el aurinegro hasta 2025 luego de varias idas y vueltas que se habían generado en cuanto a la renovación.

🖊 El goleador histórico de @FormativasCAP, Óscar Cruz, firmó su vínculo con Peñarol hasta 2025.



¡Seguimos juntos, campeón de América! pic.twitter.com/4Zh5lPYXap — PEÑAROL (@OficialCAP) June 23, 2022

Lo cierto es que el actual goleador histórico de las formativas del club con 152 anotaciones y campeón de la Copa Libertadores Sub 20 convirtiendo tres tantos en cuatro partidos jugados ya estampó la firma y seguirá en Peñarol.

El delantero nacido en Montevideo y que mide 1,75 metros, lleva disputados 171 encuentros con Peñarol, fue campeón Uruguayo en Sub 14 en 2016 y en Sub 19 en 2021 además de conquistar la Libertadores Sub 20 en 2022.

Ahora quedará a criterio del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Larriera si Oscar Cruz será tenido en cuenta en el primer equipo carbonero o si continuará en las juveniles de la institución.