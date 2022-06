Torneo Intermedio: así se jugará la tercera fecha entre sábado y lunes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre el sábado 35 y el lunes 27 se disputarán los ocho partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Intermedio, por la cual el partido más atractivo será el Danubio-Nacional a jugarse en el estadio de la franja, ya que el tricolor llegará como líder de la Tabla Anual para enfrentar a un rival que hace tres fines de semana, por la última fecha del Apertura, lo venció 2-1.

Tercera fecha

SÁBADO 25

- Fénix vs. Deportivo Maldonado. Hora: 10.00. Estadio: Capurro

- Danubio vs. Nacional. Hora: 15.00. Estadio: Mincheff de Lazaroff

- Defensor Sporting vs. Cerro Largo. Hora: 17.30. Estadio: Franzini

DOMINGO 26

- River Plate vs. Boston River. Hora: 10.00. Estadio: Saroldi

- Plaza Colonia vs. Cerrito. Hora: 15.00. Estadio: Prandi

- Peñarol vs. Liverpool. Hora: 18.00. Estadio: Campeón del Siglo

LUNES 27

- Rentistas vs. Albion. Hora: 15.00. Estadio: Complejo

- Wanderers vs. Montevideo City Torque. Hora: 19.15. Estadio: Viera