Una noche histórica: Uruguay rompió dos rachas y obtuvo su primer premio económico rumbo a Catar

Tras las victorias ante Paraguay, Venezuela y Perú, la selección uruguaya trepó en esta ventana de Eliminatorias del séptimo puesto al tercero de la tabla de posiciones y con ello logró la clasificación directa al Mundial de Catar 2022, por primera vez de forma anticipada. A falta de una sola fecha para cerrar las Eliminatorias, Uruguay igualó a Ecuador con 25 puntos y ambos son terceros.

Todo es alegría para la Celeste, porque también volvió a ganar tres partidos seguidos en una Eliminatoria luego de nueve años.



No lo hacía en un mismo clasificatorio desde el año 2013 en el marco de la etapa previa a la Copa del Mundo de Brasil-2014. Aquella vez derrotó a Venezuela de visita (1-0), luego venció a Perú en Lima (2-1) y al partido seguido ganó ante Colombia en Montevideo por 2-0.

En 2015 había conseguido tres triunfos consecutivos, pero no fue en una misma Eliminatoria. Esto remite a cuando vencieron a la albiceleste en 2013 (3-2), luego derrotaron a Bolivia (2-0) y Colombia (3-0) en octubre de 2015 rumbo al Mundial de Rusia-2018.



El elenco de Diego Alonso se medirá el próximo martes desde 20:30 ante Chile, pero sin la obligación de ganar. Si lo hace y Ecuador cae ante Argentina (a la misma hora), la Celeste finalizará el trayecto a Catar en el tercer puesto en solitario. Sin importar el próximo resultado, Uruguay y Ecuador se suman a los únicos equipos que hasta el momento en las Eliminatorias de Sudamérica habían sacado el pasaje al Mundial: Brasil y Argentina.

Una racha mundialista

Uruguay vs. Corea del Sur Sudáfrica 2010

Al conseguir el boleto a Catar, Uruguay también rompió otra racha: logró clasificarse otra vez a una cuarta Copa del Mundo de manera consecutiva.

No lo hacía desde que viajó a los torneos mundialistas de Chile 1962, Inglaterra 66’, México 70’ y Alemania Occidental 74’. Racha que se cortó con Argentina 78’. Luego fue a 1986 y 1990, pero a 1994 y 1998 no. Ahí se cortó y el 2002 fue un pasaje aislado.



Esta vez, luego de no ir a Alemania en 2006, sufrió en cada intento, pero estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora estará en Catar 2022.

El premio económico que se aseguró Uruguay

Con la clasificación al Mundial de Catar (21 de noviembre al 18 de diciembre) la selección uruguaya se garantizó los 10 millones de dólares que la FIFA entrega a cada seleccionado que participe de la fase de grupos.



A ese dinero, se le agregan los 2 millones que se le otorgan a modo de bono a cada equipo por el mero hecho de clasificar. En total, Catar contará con un presupuesto de 700 millones de dólares.

Quienes avancen a octavos recibirán 12 millones, llegar a cuartos serán otros 18. El cuarto puesto recibirá 25, el tercero 30, el vicecampeón 40 y el quien levante la Copa del Mundo se llevará a casa 50 millones de dólares (sin contar los 10 del inicio). 12 más de los que cosechó Francia, la última campeona, en Rusia-2018.