Neymar y dos jugadores del Real Madrid fuera de la convocatoria de Ancelotti en Brasil para las Eliminatorias

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, dio su lista de convodados con varias novedades y dejó fuera a Neymar, Vinícius y Rodrygo de la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de la Canarinha por las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Verdeamarela jugará ante Chile como local y luego ante Bolivia como visitante.

"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal", afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última convocatoria.

Ancelotti explicó que Vinícius y Rodrygo, futbolistas del Real Madrid, fueron excluidos porque ya los conoce muy bien, y Neymar, por la nueva lesión que sufrió.

Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año, el técnico italiano prefirió llamar para los dos próximos partidos a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, para observarlos y probarlos de cara al equipo que montará para la competición en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras las observaciones que haga en septiembre, Ancelotti ya podrá comenzar a delinear el equipo que disputará el Mundial en las cuatro ventanas que tendrá para amistosos antes de la competición. En la primera, en octubre de este mismo año, Brasil se medirá a Japón y Corea del Sur.

Por ese motivo, la lista de convocados anunciada este lunes incluye a varios futbolistas que nunca habían sido llamados para la selección, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Brasileirao.

Entre las sorpresas, destacó el regreso del centrocampista Lucas Paquetá, que no era convocado desde que comenzaron sus investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.

La ausencia de Vinícius se debe también a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, por lo que solo estaría disponible para el partido con Bolivia.

Neymar, que no juega con Brasil desde octubre de 2023 por diversas lesiones, está bajo tratamiento intensivo por presentar un edema en una pierna.

En sus dos últimos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas, la Canarinha recibirá a Chile el 4 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto.

Brasil garantizó matemáticamente su clasificación al Mundial en junio pasado tras la victoria sobre Paraguay en São Paulo, con Ancelotti ya al frente del equipo.

Brasil es el tercero en la clasificación sudamericana, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que secunda al líder, Argentina, y tiene mejor saldo de goles.

Los 23 convocados de Brasil para enfrentar a Chile y a Bolivia por Eliminatorias Sudamericana

Arqueros: Alisson (Liverpool/ING), Bento (Al Nassr/SAU) y Hugo Souza (Corintians).

Defensores: Alexandro Ribeiro (Lille/FRA), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco/FRA), Douglas Santos (Zénit/RUS), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal/ING), Marquinhos (PSG/FRA), Vanderson (Mónaco/FRA) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle/ING), Casemiro (Manchester United/ING), Joelinton (Newcastle/ING), Lucas Paquetá (West Ham/ING).

Delanteros: Estêvão (Chelsea/ING), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), João Pedro (Chelsea/ING), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénit/RUS), Matheus Cunha (Manchester United/ING), Raphinha (Barcelona/ESP) y Richarlison (Tottenham/ING).

CONVOCADOS! ✅



O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL — brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025

Agencia EFE